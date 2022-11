Advent mit der Mariazellerbahn

Werbung

Bequem, klimafreundlich und stressfrei durch die schönste Zeit des Jahres. „An den Adventwochenenden sind unsere Himmelstreppen, die Panoramawagen, unser Familienerlebniszug Ötscherbär und der Nostalgie Dampfzug verstärkt für unsere Fahrgäste im Einsatz. So ermöglichen wir unseren Gästen eine nachhaltige autofreie Anreise zu den Adventmärkten in St. Pölten, im Pielachtal und in Mariazell“, berichtet Niederösterreich Bahnen Geschäftsführerin Barbara Komarek.

Vielfältiges Adventprogramm der Mariazellerbahn

Die Schmalspurbahn ist die ideale Zubringerin zu den zahlreichen Advent- und Weihnachtsmärkten entlang der Strecke, dem beliebten Mariazeller Advent oder dem Klingenden Advent in Laubenbachmühle am 10. Dezember. Ein Rorate Sonderzug bringt die Fahrgäste am 11. Dezember frühmorgens zur Messe nach Mariazell.

Mit der Himmelstreppe geht’s bequem, stressfrei und klimafreundlich durch den Advent. Foto: NB/Wegerbauer

Auf Kulinarikfans warten im Panoramawagen sowie im Speisewagen von Ötscherbär und Dampfzug köstliche Adventschmankerl. Puren Adventzauber erleben die Kinder im Familienerlebniszug Ötscherbär, wenn am 26. November und 3. Dezember Nikolaus und Krampus und am 10. und 17. Dezember das Christkind höchstpersönlich mitreisen.

Weitere Informationen zum Adventprogramm der Mariazellerbahn gibt es unter www.mariazellerbahn.at sowie im Infocenter unter 02742 / 360 990-1000 (täglich von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr).