Mit der Wachaubahn zur Sonnwendfeier

„Mit der Wachaubahn können unsere Fahrgäste dieses Highlight aus nächster Nähe miterleben und dabei sein, wenn ein grandioses Feuerwerk die Donau und Weinberge zum Leuchten bringt. Wachauer Köstlichkeiten und Weine runden den Abend ab“, informiert Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

Teufelsmauer, Ruine Hinterhaus, Rotes Tor, Singerriedel und Tausendeimerberg werden beim Feuerzauber in der Wachau von Fackeln erhellt. „Um unseren Gästen die klimaschonende und vor allem stressfreie An- und Abreise zu diesem Erlebnis zu ermöglichen, verkehren an diesem Abend gleich drei zusätzliche Zugpaare unserer Wachaubahn zwischen Krems und Spitz“, ergänzt Niederösterreich Bahnen Geschäftsführerin Barbara Komarek.

Abfahrt von Krems nach Spitz ist um 19:20 Uhr, 21:50 Uhr und 23:20 Uhr, zurück geht es um 21:10 Uhr, 22:40 Uhr und 00:10 Uhr.