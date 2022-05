Last-Minute-Geschenkideen und Ausflugstipps zum Muttertag

Werbung

Die Mütter und Großmütter können bei tollen Ausflügen eine Auszeit vom Alltag nehmen oder sich bei gutem Essen so richtig verwöhnen lassen ˗ mit den richtigen Geschenkideen haben sie das ganze Jahr noch etwas davon.

In wenigen Tagen ist es wieder soweit: Am zweiten Sonntag im Mai ist Muttertag! Traditionell ein Tag zum herzlich „Danke!“ sagen, aber auch eine Möglichkeit, Zeit mit der Familie abseits von Alltagstrubel und Stress zu verbringen.

Für junge und junggebliebene Mamas bietet sich z.B. ein Ausflug in die Erlebniswelt Mendlingtal mit Picknick an oder Nervenkitzel am Millenium Jump Semmering. Mamas, die sich gerade nur nach Erholung und zwei Stunden „kinderfrei“ sehnen, können in der Sole Felsen Welt Gmünd entspannen oder im Weinerlebnis der Winzer Krems dem Genuss frönen.

Und wenn die Oma auch zum Ausflug mitkommt, darf´s vielleicht ein Kulturtag in Baden von Arnulf Rainer bis Beethoven sein, eine Schifffahrt durch die Wachau oder ein Museumstag in Krems? Natürlich ist auch die niederösterreichische Landesausstellung 2022 in Marchegg mit der Niederösterreich-CARD kostenlos zu besichtigen.

Die Niederösterreich-CARD bietet um € 63,- über 300 Ausflugsziele in Niederösterreich, Wien und den angrenzenden Bundesländern. www.niederoesterreich-card.at

Statt Muttertagsgedicht gibt es dieses Jahr ein Hauptgericht

Wenn es etwas zu feiern gibt und endlich mal wieder die ganze Familie zusammenkommt, gehört feines Essen natürlich dazu! Damit für die Mama keine Arbeit anfällt und sie keine Angst vor unbeholfenen Kochversuchen inklusive Küchenchaos haben muss, wird sie am besten zum Essen ausgeführt…

Wirtshäuser mit ganz besonderem Ambiente sorgen für einen unvergesslichen Muttertagsausflug! www.wirtshauskultur.at/besondere-locations.

Wenn Mutti vielleicht mal lieber mit ihren Freundinnen fein essen gehen will, oder die Eltern endlich wieder einen ruhigen Abend zu zweit verbringen möchten, bieten sich Gutscheine der Niederösterreichischen Wirtshauskultur an: einzulösen, wann immer der Sinn nach Genuss steht und das Babysitting geklärt ist! Die Gutscheine können bei rund 200 Mitgliedern der Niederösterreichischen Wirtshauskultur eingelöst werden und sind mit passenden Sprüchen auch in der Geschenkhülle erhältlich. Neben verschiedenen Dankeskarten ist auch ein eigener Muttertagsspruch verfügbar.