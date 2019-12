10, 9, 8 … Die letzten Stunden des Jahres lassen sich auf viele Arten genießen. „Im Land für Genießer gibt es für jeden Geschmack das Richtige“, so Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav.

Was man in Niederösterreich alles erleben kann? Zum Beispiel kann man lachen. Im Danubium Tulln etwa steht ein Jahresrückblick der Comedy-Hirten am Programm. Wie auch Heilbutt & Rosen.

www.tullnkultur.at

Im Thayatal wiederum wird am Nachmittag gewandert. Treffpunkt für die „Silvesterwanderung“ ist 14 Uhr beim Parkplatz Thayabrücke. Marschiert wird 2019 von der Thayabrücke über zwei verschiedene Routen zum Max-Plateau. Dauer: ca. 2,5 Stunden. Kein Teilnahmebeitrag.

https://www.weinviertel.at/silvesterwanderung-npthayatal

Die Erlebnisarena St. Corona wird ab 17 Uhr zu einem Festgelände. Für kleine Gäste gibt es ein „Zwergerlsilvester“ mit verschiedenen Stationen, für die Großen Musik von den „Spüleit“, für alle Fackellauf und Feuerwerk.

https://www.facebook.com/erlebnisarena/

„Wer es gern gemütlich hat und sich im Kreis seiner Lieben kulinarisch verwöhnen lassen will, ist bei der Niederösterreichischen Wirtshauskultur richtig“, rät Christoph Madl, Geschäftsführer der Niederösterreich-Werbung.

https://www.wirtshauskultur.at/

Magisch und vielleicht ein wenig unheimlich wird die Silvesterführung um 22.30 Uhr auf Burg Liechtenstein.

https://www.burgliechtenstein.eu/de/besucherinfos/veranstaltungskalender.html

Wer sich nach den Feiertagen übrigens erholen will, der kann in der Therme Linsberg Asia mit Wellness in die ersten Tage des Neuen Jahres starten. Nur für Erwachsene!

www.linsbergasia.at

Mehr Ideen:

https://www.niederoesterreich.at/silvester-angebote

Mehr Termine:

https://veranstaltungen.niederoesterreich.at/