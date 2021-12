Last-Minute-Weihnachtsgeschenke: Alpakas unter dem Christbaum

Das Angebot reicht von Alpaka- und Schneeschuhwanderungen, Fischotterfütterungen, Handwerkskursen bis hin zu einem erholsamen Spa-Aufenthalt in der Therme.

Alpakas und Fischotter als Weihnachtsgeschenk

Ein schönes Geschenk ist beispielsweise eine Alpaka-Wanderung im Naturpark Hohe Wand oder eine Fischotterfütterung im „UnterWasserReich“ Schrems. Ein anderes tierisches Weihnachtsgeschenk ist ein Ausflug in den Tierpark Haag.

Lernen und genießen in Niederösterreich

Im MAMUZ Museum kann man in Kursen historisches Handwerken lernen. In der Gartenakademie Stift Seitenstetten finden verschiedene Workshops statt.

Ein entspannendes Geschenk ist beispielsweise ein Thermenaufenhalt in der Therme Laa - Hotel & Silet Spa oder in der Römertherme Baden. Genießen kann man auch bei einer Tour durch die Whisky-Erlebniswelt in Roggenreith oder bei einem ruhigen Auslug ins Stift Göttweig.

Wer lieber ein sportliches Weihnachtsgeschenk verschenkt, findet einen Gutschein für eine Schneeschuhwanderung und eine Fahrt mit der Rax-Seilbahn.