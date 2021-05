Die Temperaturen werden wärmer, die Natur ruft und die Ausflugssaison 2021 steht in den Startlöchern. „Unsere Bahnen sind so vielfältig wie Niederösterreich selbst und bieten ideale Bedingungen für sichere Erlebnisfahrten und Kurzurlaube. Spiel, Sport, Natur, Kultur oder Genuss – hier ist für alle das Passende dabei. Die Sicherheitsmaßnahmen sind mittlerweile ja schon selbstverständlich und so können wir unseren Gästen einzigartige Erlebnisse in diesen herausfordernden Zeiten bieten“, ergänzt Niederösterreich Bahnen Geschäftsführerin Barbara Komarek.

Mariazellerbahn

Die touristischen Angebote der Mariazellerbahn starten durch. Der Erlebniszug Ötscherbär macht sich – neu zum Himmelstreppentarif – immer samstags mit kindgerechten Themenfahrten, spannenden Ferienangeboten und dem Kinderspielwaggon auf den Weg: Erstmalig mit verlängerter Saison bis Ende Oktober. Als Highlight begleitet der luftige Aussichtswagen den Erlebniszug in den Sommermonaten. Cabriofeeling, herrliche Ausblicke und kühler Fahrtwind sind garantiert. Gezogen wird der Ötscherbär von der in Eigenregie neu lackierten 111 Jahre alten Elektrolok E10. „Genuss auf Schiene“ bieten die exklusiven Panoramawagen, die bis Anfang November und im Advent für die Gäste unterwegs sind.

Waldviertelbahn

Unter dem Motto „Eine Entdeckungsreise für die ganze Familie“ startet die Waldviertelbahn im hohen Norden durch. Für Kinder gibt es viel zu entdecken: Bei allen Diesellok Nostalgiezügen ist der Kinderspielwaggon mit dabei. Die Rätselrallye mit Entdeckerkarte verkürzt die Fahrzeit und Schautafeln in den Haltestellen bieten Informationen für die jüngsten Gäste. Begleitet werden die Kinder stets von den Maskottchen Lisa und Paul, die Wissenswertes über die traditionsreiche Schmalspurbahn und ihre Region vermitteln. Als virtueller Reiseleiter begleitet der neu angebotene Hearonymus Audioguide die Fahrt mit der historischen Schmalspurbahn.

Schneebergbahn und Puchis Welt

Ganz entspannt geht es mit der Schneebergbahn wieder täglich auf den höchsten Berg Niederösterreichs. Das naturnah gestaltete Bergareal Hochschneeberg erwartet die Gäste mit gemütlichen Sitzgelegenheiten, dem Kaiserrastplatz und einem großzügigen Erlebnisspielplatz. Herrliche Panoramablicke sind garantiert. Die spannende Geschichte der traditionsreichen Zahnradbahn wird durch den Hearonymus Audioguide erlebbar.

Neu angeboten wird das „Alpine Sunrise“ Paket: Noch vor dem Morgengrauen geht es im Juli und August mit dem Salamanderzug auf den Hochschneeberg. Nach einer 20-minütigen geführten Wanderung wird das frühe Aufstehen mit einem kräftigen Bergfrühstück im Damböckhaus belohnt. Anschließend bringt der Salamander die Frühaufsteher*innen wieder ganz entspannt Richtung Tal.

Die Schneeberg Sesselbahn und die Wunderalm mit ihren lustigen Spielstationen stehen ab sofort mit ihren Angeboten bereit. Mit der Eröffnung der Wunderwiese am 22. Mai ist das Sommerangebot in Puchis Welt in Puchberg Losenheim dann komplett: Rasante Abfahrten mit dem Wiesenflitzer, der Reifenrutsche, den coolen PuchiCarts oder sommerliches Ski- und Snowboardvergnügen auf dem Mattenskihang locken.

Gemeindealpe Mitterbach

Mit den Bergbahnen Mitterbach geht es ebenfalls ab 22. Mai wieder auf 1.626 Meter Seehöhe. Die Gemeindealpe Mitterbach ist der blau-gelbe Actionberg, unter dem Motto „Mit' m Lift aufi, mit Schwung owa“ geht es ab der Mittelstation mit den Mountaincarts über die 4,6 Kilometer lange Schotterstrecke rasant talwärts. Mit 175 Mountaincarts steht auf der Gemeindealpe Mitterbach die weltgrößte Flotte für die Gäste bereit. Neu sind gemütliche Rastplatzerl direkt bei der Mittelstation. Die vier „Holzinseln“ sind mit Sonnensegeln ausgestattet und laden zum Ausruhen, Genießen und Relaxen ein. Für die kleine Stärkung zwischendurch steht ein Getränke- und Snackautomaten bereit, für spielerische Action sorgt ein Wuzzler.

Citybahn Waidhofen

Durch die Ausweitung der Betriebszeiten und zusätzliche Verbindungen ist die Bahn mit dem Fahrplan 2021 zu einem noch attraktiveren innerstädtischen Verkehrsmittel geworden. Die Citybahn Waidhofen verkehrt nun an Werktagen im Halbstundentakt (ab Samstagmittag & am Sonntag stündlich). Die sechs Haltestellen ermöglichen eine optimale Erschließung des Stadtgebiets. Durch die erhöhte Trassierung der Strecke bieten sich bei der Fahrt beeindruckende Ausblicke auf die Stadt der Türme.

Wachaubahn

Die goldene Wachaubahn ist als Teil des UNESCO Weltkulturerbes bis Ende November für die Gäste unterwegs, von Ende Mai bis Anfang Oktober sogar täglich. Mit der Tageskarte können die vier Zugpaare zwischen Krems an der Donau und Emmersdorf ganz flexibel genutzt werden. Vom attraktiven Wachaubahn Saisonticket profitieren besonders die Bürger*innen der Wachaugemeinden. Der neu angebotene kostenlose Hearonymus Audioguide macht die spannende Geschichte dieser besonderen Bahn und ihrer Region erlebbar.

Reblaus Express

Der nostalgische Wein- und Genusszug ist die wohl „schönste Verbindung zwischen dem Wald- und dem Weinviertel“ und verspricht Entschleunigung pur. Im Landstrich zwischen Retz und Drosendorf finden sich die kleinste Stadt Österreichs, die besterhaltene Stadtmauer und die einzige Perlmuttmanufaktur des Landes. Weinliebhaber*innen kommen im Heurigenwaggon des Reblaus Express auf ihre Kosten. Der neu angebotene Hearonymus Audioguide fungiert als virtueller Reiseleiter und begleitet die Gäste bei ihrer Fahrt.

Corona Sicherheitsmaßnahmen

In allen Zügen sowie auf den Bahnhöfen und Bahnsteigen der Niederösterreich Bahnen sind verpflichtend FFP2 Masken zu tragen. Zusätzlich sind mindestens 2 Meter Abstand zu haushaltsfremden Personen (außer beim Ein- und Aussteigen) einzuhalten. Die buchbaren Plätze in den Zügen der Niederösterreich Bahnen sind streng kontingentiert.