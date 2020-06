Für wanderbegeisterte Familien hat Niederösterreich einiges zu bieten, viele Naturparks und Attraktionen sind mit der Niederösterreich-CARD gratis. Viele Touren-Tipps für kleine Wanderer und kinderwagengerechte Wanderwege gibt es unter www.niederoesterreich.at/wandertipps-fuer-kinder , einige Highlights gibt es hier:

1. Waldexpedition für Wirbelwinde (Wiener Alpen)

Bei der Waldexpedition für Wirbelwinde in Mönichkirchen am Wechsel wird mit einem Kurzvideo vom Waldpädagogen gestartet, das die Route und die kommenden Aufgaben und Rätsel am Weg erklärt. Werden alle Rätsel gelöst und die richtigen Bockerl gesammelt, dürfen sich kleine und große Entdecker beim Dorfbäcker eine Überraschung holen. Mehr dazu unter www.wieneralpen.at/waldexpe-dition/o-waldexpedition

2. Auf den Spuren der Kellerkatze (Weinviertel)

24 Stationen gibt es am Kellerkatzenweg in der Sitzendorfer Kellergasse in Hollabrunn zu entdecken. Begleitet wird man dabei vom Leitmotiv der Weinviertler Kellerkatze, die von der Entwicklung der Kellergassen erzählt. Details unter www.weinviertel.at/o-auf-den-spuren-der-kellerkatze

3. Wandern am Teddybärentrail (Waldviertel)

Der Teddybärentrail in Arbesbach startet und endet beim Badeteich Arbesbach. Un-terwegs gibt es Fitnessparcours, einen Sensorik- und den Bienen-Themenweg zu entdecken und auch der BÄRENWALD Arbesbach wartet mit seinen Bären darauf, entdeckt zu werden! www.waldviertel.at/angebote/o-braunbaeren-erleben

4. Unterwegs auf der Via.Silentium (Donauregion)

Via.Silentium ist einer von fünf Rundwanderwegen der Via.Carnuntum und wie geschaffen für Familien, Naturliebhaber und Ruhesuchende! Neben spannenden Geschichten zu Maria Theresia und Kaiser Franz Joseph warten Highlights wie die Ruine Scharfeneck, die Franz-Josefs-Warte oder "Die Wüste" Mannersdorf. Eine kostenlose App erzählt Wissenswertes über die Sehenswürdigkeiten am Weg. www.donau.com/de/donau- niederoesterreich/imxoffer/angebot/salvete-seid-gegruesst-wanderer-der-viacarnuntum/ 21f8a022d452d16b019bc0c557c95dcc/

5. Wandern im Naturpark Sparbach (Wienerwald)

Bei einer Wanderung im Naturpark Sparbach gibt es viele Tiere zu beobachten. Auch drei Ruinen bieten einen Schauplatz für allerhand Ritterspiele. Der Naturspielplatz, das Naturparkhaus und viele Waldstationen machen den Ausflug komplett.

6. Naturpark Ötscher-Tormäuer (Mostviertel)

Im Naturpark Ötscher-Tormäuer gibt es kinderfreundliche Wanderrouten. Wie beispielsweise der Abschnitt Eibenboden bis Trefflingfall (und retour). Entlang der Erlauf wandert man gemütlich durch einen romantischen Schluchtwald bis zum Trefflingfall.

7. Erlebnisweg Coronas Ameisenpfad (Wiener Alpen)

Auf 2,5 Kilometern befinden sich 15 Erlebnisstationen, die das Leben der Ameise, der „Königin des Waldes“ veranschaulicht. Am höchsten Punkt des Weges angelangt, warten ein Speicher-Teich, Sonnenliegen und Bänke zum Ausruhen ein. Start und Ziel der Wanderung ist der Gasthof Orthof, wo auch die Sommerrodelbahn „Alpine Coaster“ startet.

8. Wandern im Naturpark Leiser Berge (Weinviertel)

Im Naturpark Leiser Berge gibt es nicht nur für Kids viel zu erleben. In jeder Jahreszeit bietet sich den Betrachtern eine vielfältige Landschaft. Nicht verpassen sollte man die Aussichtswarte am Oberleiser Berg, von wo aus man einen besonderen Ausblick genießt. Für Kinder gibt es neben verschiedenen Wanderrouten auch tierische Einblicke zu gewinnen, zum Beispiel im Wildpark Ernstbrunn, dem Wolf Science Center oder dem Alpaka Freizeitpark Grafensulz.

9. Den Nebelstein Erlebnis-Wanderweg entdecken (Waldviertel)

Auf 11 Kilometern gibt es sechs neu errichtete Stationen, die sich mit „Klassikern“ des Waldviertels beschäftigen: Holz, Stein, Moor und Waldtiere. Am Gipfel warten neben einem beeindruckenden Panoramas von der neu gestalteten Plattform aus, auch heimische Köstlichkeiten auf der Nebensteinhütte darauf entdeckt zu werden. Nähere Infos unter: www.waldviertel.at/wandern-zertifizierte-wanderwege/o-wandern-am-nebelstein

10. Den Erlebnisweg Peilstein entdecken (Wienerwald)

Entlang des Erlebniswegs Peilstein gibt es interessante Fakten zum Klettern zu erfahren. Zahlreiche Bewegungsstationen sorgen dafür, dass auch kleinen Wanderern nicht langweilig wird. Ebenso für Kinder interessant: Ein Sammelpass zum Stempeln.

11. Eine Tour durch die Erlebniswelt Mendlingtal (Mostviertel)

In der Erlebniswelt Mendlingtal gibt es die letzte funktionierende Holztriftanlage Mitteleuropas. Einmal im Monat kann man diesem Spektakel bei einer Schautriftvorführung zusehen. Zu erkunden gibt es außerdem das ehemalige Schmiedegesellenhaus, wo das Leben der Schmiedegesellen und ihrer Familien dargestellt wird. Entweder man begibt sich beim Hammerherrenhaus angekommen, wieder auf den Rückweg, oder man lässt sich vom Mendlingtal-Taxi retour bringen.