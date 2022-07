Erfrischendes Rax-Abenteuer statt Hitze

Werbung

Nach einer Fahrt mit der Rax-Seilbahn bekommen Kids & Teens bis 14 Jahre am Sonntag (17. Juli 2022) gratis Softeis überreicht. In der Hitze des Sommers gibt es nichts Besseres als eine erfrischende Wanderung am Rax-Plateau oder einen Besuch des Höllentals.

Endlich: Sommer, Sonne, Sonnenschein. Doch aktuell klettern die Temperaturen weiter steil nach oben. Die nächste Hitzewelle hat Österreich fest im Griff. Neben Abkühlung in den Freibädern sowie Berg- und Naturseen bieten Niederösterreichs Bergwelten die besten Bedingungen, um der Hitze zu entfliehen. Die Rax in den Wiener Alpen in Niederösterreich ist von der Wiener Stadtgrenze in rund einer Stunde mit dem Auto oder öffentlicher Anbindung erreichbar.

„Ein Besuch der Raxalpe ist Abkühlung in ihrer natürlichsten Form. Die kommenden Tage bieten sonniges Wanderwetter, kühle Morgenstunden am Berg und einen angenehmen Bergwind. Auch erfrischende Gebirgsbäche wie die Schwarza im Höllental sind bei diesen Temperaturen sehr gefragt“, betont Bernd Scharfegger, Geschäftsführer Scharfegger’s Raxalpen Resort.

Gratis Softeis auf der Rax

Routinierte Bergfexe werden auf der Rax ebenso glücklich sein wie gemütliche Spaziergänger und leidenschaftliche Hütten-Einkehrer. Für die jüngsten Gäste gibt es am Sonntag, dem 17. Juli 2022, eine gratis Softeis-Aktion. Scharfegger: „Immer mehr Familien mit Kindern sind bei uns zu Gast und genießen unseren Panoramaausblick. Gelegentlich bekommen sie Gämsen, Murmeltiere oder sogar einen Steinadler zu Gesicht.“

Auch ohne das Erklimmen des 2.007 Meter hohen Gipfels hat eine Runde am Rax-Plateau viel zu bieten. Die Raxalm ist ein sorgsam gehütetes Wasserschutz- und Naturreservat, weshalb man seltene Alpenpflanzen bewundern kann. Meist als Fixpunkt in der Wanderroute eingetragen sind der „Balkon“, der tief ins Höllental blicken lässt, das felsige „Törl“ sowie der bunte Alpengarten mit rund 200 verschiedenen Pflanzenarten.

Zwei Bergwelten, ein Kombiticket

In den Genuss von gleich zwei Bergwelten kommen Gäste aktuell mit dem Schneeberg-Rax-Kombiticket.

https://www.schneeberg-rax-kombi.at/