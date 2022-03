Ostern auf Schloss Hof

Werbung

Lassen Sie sich vom kunsthandwerklichen Angebot der zahlreichen Aussteller inspirieren und genießen Sie kulinarische Schmankerl aus der Region bei beschwingter Musik beim Ostermarkt auf Schloss Hof.

Für eine Menge Spaß sorgt das bunte Familienprogramm mit tollen Bastelprojekten für Kinder in der Osterhasenwerkstatt, die spannende Suche nach dem Osterhasen sowie die klassischen Kutschenfahrten und Ponyreiten. Beste Unterhaltung erwartet die großen und kleinen Besucher am Osterwochenende (16. bis 18. April) bei den Kasperlvorstellungen „Der falsche Hase“ und bei der großen Ostereiersuche im Barockgarten – suchen, zählen und eine kleine Überraschung beim Nachhausegehen im Kassenhof mitnehmen. Und noch ein Tipp: In den Osterferien gibt es auch ein abwechslungsreiches Programm für die Kinder!

Für die jüngsten Gäste gibt es beim Ostermarkt ein buntes Familienprogramm. Foto: SKB/Astrid Knie

Neben dem Ostermarkt können auch täglich das Schloss und seine Prunkräume besichtigt werden sowie die aktuelle Sonderausstellung „Kaiserliche Tafelschätze“ auf Schloss Hof und Schloss Niederweiden. Für alle, die mehr über die Ausstellung und das Barockleben erfahren möchten, gibt es mehrmals täglich Führungen. Ein ganz besonderes Highlight ist die neue Kinderführung, welche jeden Sonntag dazu einlädt, eine Zeitreise ins 18. Jahrhundert im Barockkostüm zu unternehmen.

Infos dazu: www.schlosshof.at