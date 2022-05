Werbung

Und erstmals gibt es zukünftig neben neuen Kategorien und Inszenierungen sieben Preisträger:innen sowie einen Sonderpreis, der für mehr Gastlichkeit steht. Die Nominierten für die neuen Titel in allen sechs Tourismusdestinationen, nämlich Top-Wirt-Waldviertel, Top-Wirt-Weinviertel, Top-Wirt-Donau Niederösterreich, Top-Wirt-Wienerwald, Top-Wirt-Mostviertel und Top-WirtWiener Alpen in Niederösterreich stehen mittlerweile fest.

Die heimischen Wirt:innen setzen tagtäglich kulinarische Akzente im Land und treten für die Ideale der Niederösterreichischen Wirtshauskultur ein. Authentisch, ehrlich und mit einem „G‘spür“ für die richtige Dosierung an Gastlichkeit wird die hohe regionale und saisonale Kochkunst unters Volk gebracht. Um die Leistungen in der Küche und den professionellen Umgang mit den Mitarbeiter:innen und Gästen gebührend zu honorieren, findet am Dienstag, den 7. Juni bereits zum 23. Mal die Top-WirtePrämierung statt.

Die Veranstaltung in Grafenegg glänzt dabei mit einem neuen Konzept: „Erstmals wird die Top-Wirte-Verleihung als Sommerfest veranstaltet und auch die Kategorien präsentieren sich im neuen Look. Statt dem ‚Einsteiger‘, ‚Aufsteiger‘ und ‚Top-Wirt-Sieger‘ gibt es sechs Preisträger:innen aus unseren Tourismusdestinationen. Aus diesem erlesenen Kreis wird der ‚Top-Wirt Niederösterreich 2022/23‘ gekürt. Trotz vieler, positiver Anpassungen bleibt eines unverändert: Unsere Wirt:innen bieten höchste Qualität und verkörpern mit ihren großartigen Speisen und herrlichen Weinen das unverfälschte Niederösterreich.“, sagt Tourismuslandesrat Jochen Danninger.

Alles neu beim Top-Wirt 2.0

Die verstärkte Einbindung der sechs Tourismusdestinationen Waldviertel, Weinviertel, Donau Niederösterreich, Wienerwald, Mostviertel und Wiener Alpen in Niederösterreich zeigt: Der Zusammenhalt in Niederösterreich ist groß. Für ein feines Miteinander stehen auch die Wirt:innen in den rund 200 Wirtshauskultur-Wirtshäusern im Land.

„Alle unsere Mitglieder konnten sich freiwillig zum Top-Wirt testen lassen. Wir haben in diesem Jahr nochmals das Niveau gesteigert und die zu erreichende Punktezahl von 70 auf 80 erhöht. In einem umfassenden Evaluierungsprozess haben wir entschieden, dass die Karten neu gemischt werden. Seit heuer können ehemalige Top-Wirte-Sieger, Einsteiger und -Aufsteiger erneut ausgezeichnet werden. Prämiert werden sollen die Besten der Besten“, bestätigt Harald Pollak, Obmann der Niederösterreichischen Wirtshauskultur .

Ebenfalls neu: Alle Betriebe, die die Testung bestehen, erhalten das neue Prädikat „Ausgezeichnete Wirtshauskultur“. Das gilt auch für den neuen Sonderpreis, der im Zuge des Sommerfestes für herausragende Leistungen in den Bereichen der Mitarbeiter:innenführung sowie Gastlichkeit vergeben wird.

Zukunftsfite Wirtshauskultur

Eine Expert:innenrunde gustierte sich die letzten Monate durch die weite Landküche. Nach detaillierter Überprüfung der Wirtshäuser stehen die Nominierten für den Top-Wirt fest: Auserwählt wurden die zwei Besten in ihrer jeweiligen Destination. Der Wirtshauskultur-Wirt mit den meisten Punkten wird schlussendlich beim Sommerfest zum Top-Wirt in seiner Destination gekürt. Im Anschluss daran erreicht der Spannungsbogen seinen Höhepunkt: Unter den sechs Destinations-Sieger:innen wird der „Top-Wirt Niederösterreich 2022/23“ auserkoren.

„Die finale Entscheidung wird keine leichte sein“, betont Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich-Werbung und ergänzt: „Wir sind davon überzeugt, dass wir mit der qualitativen Weiterentwicklung des TopWirts ein Investment in die Zukunft getätigt haben und begrüßen es sehr, dass es jetzt in jeder Destination einen Top-Wirt gibt. Somit stärken wir nicht nur die Regionen, sondern es wird auch sichtbar, dass es in jeder Destination sehr hervorragende Wirtshauskultur-Wirtinnen und Wirte gibt, die es sich zu bereisen lohnt. Nebenbei ist es auch ein Ansporn für die Betriebe, sich immer weiter zu verbessern.“

Die Nominierten im Überblick:

Nominiert zum Top-Wirt Waldviertel:

• KOLM / Arbesbach / Sabine und Michael Kolm

• Wirtshaus im Demutsgraben / Zwettl / Martin Huber

Nominiert zum Top-Wirt Weinviertel:

• Gasthaus zur Linde / Mistelbach / Karl Polak

• Gastwirtschaft Neunläuf / Wilfersdorf-Hobersdorf / Ruth und Roland Krammer

Nominiert zum Top-Wirt Donau Niederösterreich:

• Mörwald „Zur Traube“ / Feuersbrunn / Eva und Toni Mörwald

• Gastwirtschaft Floh / Langenlebarn / Elisabeth und Josef Floh

Nominiert zum Top-Wirt Mostviertel:

• Landgasthof Bachlerhof / Kematen/Ybbs / Maria und Stefan Bachler

• Schlossküche Walpersdorf Blauenstein / Walpersdorf / Sandra und Martin Blauenstein

Nominiert zum Top-Wirt Wienerwald:

• Landgasthaus Stockerwirt / Sulz im Wienerwald / Katharina und Georg Stocker

• Landgasthof zur Linde / Brand-Laaben / Gerti und Robert Geidel

Nominiert zum Top-Wirt Wiener Alpen in Niederösterreich:

• Altes Backhaus / Wiener Neustadt / Petra und Bernhard Gruber

• Triad / Bad Schönau / Veronika und Uwe Machreich