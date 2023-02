Weu Schifoahrn is des Leiwaundste

Werbung

Manchmal zweifelt Eva Eder an ihren Ideen und sich selbst. Zum Glück aber immer nur kurz. So wie jetzt, als die Chefin des Hotel Blü in Bad Hofgastein, die mit ihren runden Brillen, freundlicher Miene und ihrer steten Begleiterin, Hündin Poldi, immer eine positive Stimmung ausstrahlt, ihre neue Barkarte präsentiert.

Die Falstaff-Bartenderin des Jahres 2020 und Rolling Pin Bartenderin des Jahres 2022 Isabella Lombardo ist dafür extra aus Wien angereist. „31 Wermut- und Gin-Getränke, ob wir das wirklich brauchen werden?“, fragt Eder kurz in die Gästerunde, ehe sie sich die Antwort gleich selbst gibt und mit einem Grinser in die bis auf den letzten Platz gefüllte Hotelbar blickt. Die neuen Kreationen wie etwa der süffige Cocktail „Hey Bartender“, bestehend aus Cognac, Ananas, Zitrone und Falernum, gehen über den Tresen wie sprichwörtlich die warmen Semmeln. Barkeeper Georgi hat rasch erste Schweißperlen auf der Stirn. Vom Shaken der Drinks natürlich.

Das Blü liegt mitten im Zentrum von Bad Hofgastein. Foto: Feigl,Hotel Blü

Dass man das Haus über die stylishe Bar betritt, ist hier kein Zufall. Sie ist Kommunikationszentrale und Treffpunkt gleichermaßen. Wie die einstige Juristin, die ihren Topjob hinwarf, um sich ihren Lebenstraum zu erfüllen und ein Hotel zu führen, hier nie etwas dem Zufall überlässt. Mit ihrer Geschäftspartnerin Bibiane Weiermayer-Schmidt hat sie 2021 aus dem ehemaligen Salzburgerhof einen topmodernen Beherbergungsbetrieb mitten im Zentrum gemacht und seitdem bereits wichtige Preise in der Branche eingeheimst. Hier trifft sich jeder gerne: Jung und Alt, Einheimische und Auswärtige. Das Blü ist Dreh- und Angelpunkt für Ausflüge und Unternehmungen in der Region.

Großes Skigebiet für Groß & Klein

Denn einer der großen Vorteile des Gasteinertals besteht darin, dass es auch in milden Wintern wie diesen schneesicher ist. Natürlich mit Hilfe. Und auch wenn das weiße Band Richtung Talstation in der sonst grünen Landschaft etwas gewöhnungsbedürftig anmutet, ist der Reiz, Ski zu fahren, immer noch groß.

Denn es warten 200 Pistenkilometer. Auch auf mich. Erstmals seit 30 Jahren, seit Schulskikurszeiten, möchte ich mich wieder auf die Piste wagen. Und vom Hotel ist es nur ein Katzensprung bis zur Talstation der Schlossalmbahn. Entweder mit dem Skibus, der direkt vor der Haustüre wegfährt, oder mit dem eigenen Pkw. Die notwendige Skiausrüstung leihe ich mir bei einem der zahlreichen Anbieter innerhalb weniger Minuten um 62,90 Euro inklusive Versicherung. Der Skilehrer der örtlichen Schule wurde bereits am Vortag für zwei Stunden zu einem Preis von 158 Euro gebucht.

Christian Feigl wagte sich nach 30 Jahren Pause wieder auf die Piste. Foto: Feigl,Hotel Blü

„Du brauchst dich nicht zu sorgen. Skifahren ist wie Radfahren oder Schwimmen. Das verlernst du nicht“, macht mir Vladimir, ein durchtrainierter 48-jähriger Triathlet, den ich Vladi nennen soll, am Weg zur Kinderwiese Mut. Dort checkt er mein Können. Zuerst Pflugfahren, dann ein paar Schwünge und schnell das Glücksgefühl, dass auch noch mit 50 wieder alles so wie früher zu funktionieren scheint. „Super, das geht ja besser, als du selbst gedacht hast“, ist auch der Skilehrer zufrieden. Nach zehn Minuten sitzen wir bereits in der Gondel, und nach den ersten Schwüngen auf einer richtigen Piste ist das Feuer in mir wieder vollends entfacht. Vladi meint zwar, ich sei ein „Old-School-Fahrer“ – müsse bei den Schwüngen noch mehr in die Knie gehen und dürfe nicht zu sehr in Rückenlage geraten –, ist am Ende seiner Lektion aber zufrieden. Selbst die steilsten Hänge werden für mich zu keinem Hindernis. „Du kannst gleich bei uns anfangen“, lacht er. Das nicht, aber bereits ganz alleine hänge ich noch hochmotiviert ein paar Abfahrten an.

Hotelchefin Eva Eder an der Bar mit ihren Mitarbeitern Darius und Georgi so- wie Star-Barkeeperin Isabella Lombardo. Foto: Feigl,Hotel Blü

Zufrieden zurück im Blü bleibt noch Zeit für eine Yogastunde im Panoramafitnessraum auf der Dachterrasse, Eisbaden nach der Wim-Hof-Methode oder einfach nur gemütlich ein Buch in der hauseigenen Bibliothek in die Hand zu nehmen. Wer Lust hat, kann seine beanspruchten Muskeln auch im warmen Wasser der nur einen Steinwurf entfernten Therme wieder in Schwung bringen, ehe der Tag beim Fachsimpeln über die Abenteuer auf der Skipiste an der Bar ausklingt. Mit einem „Hey Bartender“ schließt sich der Kreis. Und Eva Eder erzählt mir von ihrer nächsten Idee: einem Pool am Hoteldach.

Ihr Zweifel ist zum Glück nur kurz …