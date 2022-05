Lebensfreude spüren im ****Vitalhotel der Parktherme

Werbung

In heimeligem Ambiente wird der Tag gestartet. Die bestens ausgestatteten Wohlfühlzimmer lassen keine Wünsche offen. . Ein optisches Statement für die Weinregion setzen die neuen Zimmer im „Modern Style“. Hier wurde auf klare Linien mit regionalen Akzenten gesetzt, eine gelungene Symbiose aus dem sprichwörtlichen mediterranen Charme mit frischen Ideen, die Lust auf Urlaub machen. So findet sich als Hommage der steirischen Weinkultur die Traube in Bildern oder auch durch Farbnuancen wieder.

Foto: Vitalhotel der Parktherme/Eisenberger

Die Weinkultur und die wunderschöne Weinregion rund um Bad Radkersburg lassen sich übrigens ideal per Pedales oder beim Wandern erkunden. Auch die historische Altstadt, nur wenige Gehminuten entfernt, lädt mit südlichem Flair zum Flanieren und Verweilen ein.

Im 50m Sportbecken finden Bewegungshungrige die idealen Bedingungen für sportliche Längen. Ab Mai präsentiert die Parktherme auch einen neuen Erlebnisbereich mit Spielplatz, Motorikstrecke und vielem mehr - das Parktherme Fluidum - wo Jung- und Junggebliebene die verschiedenen Facetten des Themas Wasser mit allen Sinnen erleben können.

Foto: Vitalhotel

Entspannen und Regenerieren lässt es sich besonders gut im mineralstoffreichen Thermalwasser, bei geführten Saunaaufgüssen oder in der hoteleigenen Kosmetik- und Wellnessabteilung KAORI mit Streicheleinheiten für Körper und Seele.

Abgerundet wird das Ganze mit feinster Kulinarik. Unter dem Credo „SO REGIONAL WIE MÖGLICH“ werden den Gästen vorwiegend saisonale und frische Produkte serviert.

Am Abend trifft man sich noch an der Vitalhotel Dolce Vita Bar – zu ausgewählten Terminen mit Live-Musik!

Wetterfester Badespaß für die ganze Familie!

Besonders im Sommer genießen Familien unbeschwertes Badevergnügen und gemeinsame Wohlfühlmomente. Der spezielle Mix aus 5 Hektar erholsamen Parkareal, Badespaß im 50 m-Sportbecken mit Sprungturm und purer Entspannung im Thermalwasser garantiert ein Erlebnis für alle Sinne. Natürlich kommen auch die Kinder nicht zu kurz und haben jede Menge Spaß im Erlebnisbereich mit Familienrutsche, Wildbach mit Sprudelattraktionen und dem Puschl-Club für die Kleinsten.

Foto: Parktherme Bad Radkersburg/Harald Eisenberger

Familien-Tipp: GRATIS Kinderferien! Von 19. Juni bis 7. August 2022 machen Kids bis 11,9 Jahre im Vitalhotel der Parktherme Bad Radkersburg, im Elternzimmer (touristisch) auf Basis Übernachtung, Frühstück und Parktherme GRATIS URLAUB !

Urlaubs-Tipp: Mit dem Premium Paket VITA EST genießen Sie 2 Nächte inklusive herrlichem Frühstücksbuffet, Feinschmecker-Halbpension, freiem Eintritt in die Parktherme & Saunadorf, Süße Auszeit am Nachmittag und vielem mehr ab € 264,- (p.P. im DZ Apollo, Saison A)

