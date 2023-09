Entspannung für die ganze Familie im H2O Hotel-Therme Resort

Eine Ente müsste man sein, beschließt der Vierjährige beim ersten Abendessen. Dann nämlich bräuchte man „gar nie wieder“ nach Hause fahren, sondern könnte in der H2O-Therme wohnen - so wie HopiHo, seines Zeichens Ente und allgegenwärtiges Maskottchen des Resorts. Man merkt schnell: Es gefällt ihm, dem Vierjährigen - und dem großen Bruder ebenso.

Klettern und Rutschen auf der Wasser-Hüpfburg im Außenbereich. Foto: Philipp Hacker-Walton

„Sind die Kinder glücklich, sind die Eltern auch glücklich“, bringt Hoteldirektor Michael Taucher auf den Punkt, wieso man so viel in das Animationsprogramm investiert. Die Rechnung geht auf: Während die Kinder T-Shirts bemalen und Piratenhüte gestalten, entspannend die Eltern bei einer Massage und in der Sauna. Den ganzen Tag über wird nach Lust und Laune gebastelt, gemalt, mit HopiHo getanzt, gibt es Spiele im Wasser und außerhalb und und und ... ehe die Themen-Abende (zb zu Piraten und Hawaii) für einen unterhaltsamen und entspannten Ausklang des Tages sorgen.

Allein die Vielfalt der Wasser-Aktivitäten sorgt dafür, dass keine Langeweile aufkommt: In den Becken drinnen und draußen gibt es Wellen und Sprudel, einen Wassergarten für die kleineren und die Blackhole Speedy-Rutsche für die größeren, eine Wasser-Hüpfburg für Kinder aller Größen - und, für Kinder und Eltern, die Möglichkeit, die eigene Geschicklichkeit in einem der riesigen Waserbälle zu testen. Meerjungfrauen-Schwimmen und Diamantentauchen runden das Wasserprogramm ab.

Darf's ein bisserl Sonne sein - oder lieber Schatten? Auf der Liegewiese gibt's dankenswerterweise beides. Foto: Philipp Hacker-Walton

Wer eine Pause im Trockenen braucht, ist bei Schönwetter auf der 30.000 m² großen Sonnen-Liegewiese gut aufgehoben. Die bietet viel Platz, bei Bedarf viel Schatten dank großer Bäume - und für den Abbau überschüssiger Energie zwei Hüpfburgen, Fußball-Tore, eine beschattete Sandkiste ... Ein Plus: Bei den freundlichen Animateurinnen gibt es nicht nur Spiele, Papier und Stifte, sondern auch unterschiedlichste Bälle und dazu passende Schläger zum Ausborgen.

Zwei Zimmer mit Verbindungtür. Foto: H2O-Therme, Harald Eisenberger

Wer länger als einen Badetag bleiben will, dem stehen 191 Hotelzimmer zur Verfügung. Als erfahrene Thermengäste machen wir uns im Bademantel auf den Weg, in der Erwartung eines langen, möglicherweise unterirdischen Ganges, der uns - oh, wir sind schon da. Das geht hier tatsächlich bemerkenswert schnell: Der Weg vom Zimmer zum ersten Schwimmbecken dauert auch in Badeschlapfen dank direkter Verbindung keine zwei Minuten.

Die Zimmer sind gemütlich, klimatisiert und für uns als vierköpfige Familie recht komfortabel: Die Verbindungstür ermöglicht den Kindern am Abend ungestörten Schlaf, während die Eltern noch wach sind -und in der Früh dann andersrum. Die zwei Badezimmer erweisen sich ebenfalls als praktisch.

Vieles am Buffet kommt aus der Region

„Du musst noch was über das Essen schreiben“, wendet der Siebenjährige völlig zu Recht ein. Frühstück und Abendessen holt man sich vom Buffet, das täglich variiert und mit viel Regionalität punktet. Zu Mittag gibt es eine Snack-Hütte auf der Wiese und ein Selbstbedienungsrestaurant im Innenbereich (inklusive Gastgarten draußen), wo sich die Kinder über Hot Dog, Pizza, Schnitzelsemmel & Co. freuen - und die Eltern über frische Salate ebenso wie moderate Preise.

Sehenswert: Die Geparden in der Tierwelt Herberstein. Foto: HARRY SCHIFFER PHOTODESIGN, HARRY SCHIFFER PHOTODESIGN

Unser Fazit: Von Action bis Entspannung ist hier für Groß und Klein viel dabei - unabhängig von Wetter oder Jahreszeit. Oder der Aufenthaltsdauer: Ein Besuch zahlt sich sowohl für eine Badetag (aus dem südlichen Niederösterreich fährt man mit dem Auto rund eine Stunde) als auch für ein langes Wochenende aus.

In diesem Fall bietet die Region auch einige Ausflugsmöglichkeiten - unter anderem die Tierwelt Herberstein (unsere persönlichen Highlights: Löwen, Geparden und Polarwölfe), die Riegersburg, die Zotter Schokoladenmanufaktur oder der Schlaumeier-Weg in Sebersdorf.

Hinweis im Sinne der Transparenz: Die Reise erfolgte auf Einladung des H2O Hotel-Therme Resorts, die Berichterstattung erfolgt in eigenständiger Verantwortung der Redaktion.