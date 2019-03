Einmal auf der magischen Insel Bali angekommen, wünscht man sich, der Urlaub würde niemals zu Ende gehen. Eindrucksvolle Naturschätze, Surfspots, Tauchplätze, Reisfelder, Tempel, Vulkane, grüne Regenwälder, endlose Strände und eine faszinierende Kultur machen die indonesische Insel zum echten Urlaubsparadies für jeden Geschmack.

Ein absolutes Muss für Bali-Besucher: Ein Ausflug in Balis Hochland, denn die Atmosphäre der von Nebel umhüllten Berge und Schluchten ist magisch schön. Echte Insider bevorzugen auf Bali die schwarzen Strände im Norden, die von Asche verfärbt wurden, denn die sind weit weniger überlaufen als die weißen Sandstrände im Süden.

Bali bietet vielfältige Möglichkeiten

Auf Terrassen wird in Bali Reis angebaut. | DERTOUR, Shutterstock

Generell gibt es zahlreiche Möglichkeiten, einen Urlaub auf Bali zu verbringen. So lernt man Land und Leute auf jeden Fall kennen, wenn man sich durch das Gewühl von Kuta drängelt und die Gerüche und intensiven Farben der balinesischen Stadt auf sich wirken lässt.

Surfer toben sich an den Stränden im Süden der Insel aus, während Ruhesuchende auf Nusa Lembongan relaxen.

Traumhaft schön ist der Strand von St. Regis Beach. | DERTOUR, Shutterstock

Auch was die Unterkünfte betrifft, gibt es auf Bali für jeden Geschmack das Passende. So kann man beispielsweise zwischen familienfreundlichen Hotels in Sanur oder Luxusherbergen auf der Halbinsel Bukit wählen. Wer das Herz und die Seele Balis spüren will, sollte nach Ubud reisen, denn dort ist die Kultur der Insel besonders gut zu spüren.

Das Hotel „St. Regis Bali Resort“ ist der absolute „Place to be“ der gesamten Insel. | DERTOUR, Shutterstock

Doch in den meisten Fällen ist der Schlüssel zur Seele Balis schlicht die Herzlichkeit der Bewohner, die ihre Gäste mit offenen Armen empfangen. Wer auf der göttlichen Insel doch mal einen kleinen Koller kriegen sollte, der kann einfach per Boot die Nachbarinseln Lombok oder die zauberhaften Gili-Inseln besuchen.