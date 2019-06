Wer in Niederösterreich im Moment baden möchte, hat dafür nicht nur die idealen Temperaturen. Die Badegewässer haben auch die nahezu perfekte Qualität. Das zeigt nun ein aktueller Bericht der EU-Kommission. Dieser bescheinigt Österreich überdurchschnittlich gute Ergebnisse bezüglich der Badestellen.

Untersucht wurden alle 28 EU-Mitgliedsstaaten sowie die Schweiz und Albanien. In Österreich sind 263 untersucht worden, 99,6 Prozent davon wurden als „ausgezeichnet“ oder „gut“ eingestuft. Damit hat sich Österreich um zwei Plätze verbessert und erreicht Rang drei von den untersuchten Ländern. Europaweit wurden in der Untersuchung die Bewertungen „ausgezeichnet“, „gut“, „ausreichend“, „schlecht“ und „nicht eingestuft“ vergeben.

Auch in NÖ wurden 28 Badegewässer untersucht. Besonders erfreulich für Wasserratten: Die im Land untersuchten Gewässer wurden bis auf eines alle mit „ausgezeichnet“ bewertet. Nur der Ebersdorfer See in Ober-Grafendorf, Bezirk St. Pölten, wurde mit „gut“ bewertet.

Örtliche Behörden müssen Proben nehmen

Bekannteren Seen wie dem Ratzersdorfer See (St. Pölten), dem Lunzer See (Bezirk Scheibbs), Aubad Tulln oder dem Ottensteiner Stausee (Bezirk Zwettl) wurde ein „ausgezeichnetes“ Attest ausgestellt. Die Qualitätsanforderungen sind in der EU-Badegewässerrichtlinie festgelegt. In den Vorschriften steht auch, dass die örtlichen Behörden während der Badesaison Wasserproben an amtlich ausgewiesenen Badestellen erheben müssen.

Die Proben werden etwa auf Bakterien untersucht, die auf eine Verunreinigung durch Abwässer oder tierische Exkremente schließen lassen. Die Ergebnisse seien laut Europäischer Umweltagentur ein guter Indikator dafür, wo in diesem Sommer die Badegewässer mit der besten Wasserqualität zu finden sind.