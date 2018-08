2016 haben sich die Gemeinden des Naturparks Ötscher-Tormäuer zum Ziel gesetzt, ihre Wanderkompetenz zu erhöhen und somit die Position als attraktives Wander- und Urlaubsziel zu festigen. Dabei wurde mit dem Österreichischen Wandergütesiegel auf die Erfahrung der führenden „Vereinigung zur Qualitätssicherung für Wandern in Europa“ vertraut.

Langer Weg zur Zertifizierung

Ein erster Check lieferte Verbesserungsvorschläge und zeigte vorhandene Potenziale auf. Diese sollten bis zum Zeitpunkt einer weiteren Überprüfung umgesetzt werden. Das verwirklichten die beiden Gemeinden Annaberg und Mitterbach im Naturpark Ötscher-Tormäuer, die sich nun zertifizierte Wanderdörfer nennen dürfen.

Bei der Zertifizierung von Nächtigungsbetrieben wird besonders viel Wert auf ein gastfreundliches, bedarfsorientiertes und natürlich ein speziell für Wanderer optimiertes Serviceprogramm gelegt.

Diese Kriterien erfüllten zwei Betriebe in den Ybbstaler Alpen, das Gasthaus Jagersberger (Hollenstein an der Ybbs) und der Biobauernhof Ablass (Göstling an der Ybbs) bereits seit einigen Jahren. Künftig dürfen sich auch das Gasthaus Meyer in Annaberg, das Schutzhaus Vorderötscher sowie das Terzerhaus auf der Gemeindealpe zertifizierte Wanderbetriebe nennen.

Erlebnisreiche Ötschergräben

Sie stehen nicht nur exemplarisch für das Mostviertel, sondern haben auch die schönsten Landschaften der Region zu bieten: Dank der Kombination aus herrlichen Rastplätzen (Wasserfälle, Aussichtspunkte) und ebenfalls neu zertifizierten Einkehrmöglichkeiten (Schutzhaus Vorderötscher, Terzerhaus) erhielt auch der Wanderweg durch die Ötschergräben das Wandergütesiegel.

Details zur Wanderung vom Naturpark-Zentrum Ötscher-Basis (Annaberg-Wienerbruck) durch Schluchten und über Höhen auf die Gemeindealpe (Mitterbach) findet ihr hier!

Die beste Gelegenheit zur Erforschung der Ötschergräben, dem „Grand Canyon Österreichs“, bietet eine zweitägige Wanderung mit Übernachtung im Schutzhaus Vorderötscher. Das Angebot mit Begrüßungs-Most, Konsumationsgutschein im Terzerhaus und Fahrt mit der Mariazellerbahn (Mitterbach – Wienerbruck) konnte die Wanderdörfer-Jury ebenso überzeugen.

Zertifizierte Wandereinheiten im alpinen Mostviertel

Der Weg: Wienerbruck (Annaberg) – Ötschergräben – Schutzhaus Vorderötscher – Gemeindealpe – Mitterbach

Wienerbruck (Annaberg) – Ötschergräben – Schutzhaus Vorderötscher – Gemeindealpe – Mitterbach Das Angebot : „Wanderung durch tiefe Schluchten & über Höhen“

: „Wanderung durch tiefe Schluchten & über Höhen“ Die Dörfer: Annaberg, Mitterbach am Erlaufsee

Annaberg, Mitterbach am Erlaufsee Die Betriebe: Gasthof & Appartementhaus Meyer (Annaberg) Schutzhaus Vorderötscher (Mitterbach) Terzerhaus (Mitterbach)



Abseits der Wanderregion rund um den Naturpark Ötscher-Tormäuer gibt es in den Ybbstaler Alpen mit dem Gasthof Jagersberger (Hollenstein an der Ybbs) und dem Bio- und Wanderbauernhof Ablass (Göstling an der Ybbs) bereits seit einiger Zeit zwei weitere zertifizierte Wanderbetriebe im alpinen Mostviertel.