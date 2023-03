„Niederösterreich radelt“: 20 Touren durch alle Viertel in einem Buch

Werbung

In Niederösterreich lässt es sich ausgezeichnet radeln. Die abwechslungsreichen Landschaften bieten zahlreiche Möglichkeiten für Tagestouren oder auch ausgiebigere Radelwochenenden. Fluss- und Fernradwege durchziehen das ganze Bundesland und auch wer gerne die Radltour mit weiteren Freizeit- und Sportaktivitäten kombinieren möchte, wird in dem Buch „Niederösterreich radelt“ bestimmt fündig.

Einsame Wege im Waldviertel lassen sich mit belebten Kellergassen im Weinviertel verbinden und Abstecher in die Nachbarländer führen zu beeindruckenden UNESCO-Welterbestätten oder urwüchsigen Nationalparks. Barocke Stifte und Klöster sind malerisch in die Landschaft eingebettet und bieten sich für Zwischenstopps mit Kulturgenuss an. Genießen lässt es sich in Niederösterreich aber auch in zahlreichen Wirtshäusern oder rustikal beim Heurigen. Im Frühling verzaubert das Blütenmeer von Marillen, Dirndln oder Mostbirnen, während im Herbst die Naturparks in zahllosen Rottönen erstrahlen. Bekannte Highlights wie die uralte Kulturlandschaft der Wachau oder die römischen Ausgrabungen in Carnuntum lassen sich ebenso vom Rad aus entdecken, wie die deutlich unbekannteren Wackelsteine in der Blockheide oder die malerische Stadtmauer von Drosendorf.

Die Touren sind Vorschläge für Erlebnisse in der jeweiligen Region. Oft sind Varianten und Kombinationen möglich und auch eine Abkürzung mit der Bahn ist häufig eine ideale Möglichkeit. Auf praktisch allen Touren ist eine Gangschaltung hilfreich, für die Fahrt nach Mariazell unabdingbar. Alle Touren sind E-Bike-tauglich – der Schwierigkeitsgrad ist dann entsprechend niedriger als angeführt. Auf Schotter- oder Waldwegen empfehlen sich mehr Profil und breitere Reifen, was gleichzeitig die Flexibilität bei Alternativrouten erhöht. Und ganz wichtig: Unbedingt Pickzeug oder einen Ersatzschlauch und eine Pumpe mitnehmen! Alle Angaben zur Fahrtzeit sind ohne Pausen angegeben. Alle Touren sind übrigens via QR-Codes online abrufbar.

20 Touren durch alle Viertel Niederösterreichs



Wackelsteine: Mit den Nachbarn auf Du und Du

Zum Nordpol: Nördlicher gehts kaum

Mehr Moor: I want Moor

Thayatraum: Drahtesel statt Dampfrösser

Wachauer Originale: Mariandl, Marillen und der Wein

Grüner Veltliner: Gestaltete Landschaften gestern und heute

Wagramer Wege: Vom Heldenberg zum Badestrand

Eiserner Vorhang: Durch einen Nationalpark im Niemandsland

Reblausexpress: Von der Stadtmauer zur Windmühle

Leiser Berge: Die mit dem Wolf radeln

Dallas & Liechtenstein: Spurensuche im östlichen Waldviertel

Schlösser & Störche: Auf der Marchfelder Schlösserstraße

Alte Straßen: Großtrappen- und UFO-Sichtungen

Mythen & Mönche: Durch das Helenental nach Heiligenkreuz

Auf Sommerfrische: Prominente Gesellschaft in den Wiener Alpen

Reiner Tisch: Durch drei Täler mit Margaret und Daisy

Dirndltal: Zwischen Pielach und Traisen

Martyrium: Eine Wallfahrt für die Wadln

Traisental talwärts: Von der Basilika Mariazell zum Stift Lilienfeld

Edles Obst: Äpfel mit Birnen vergleichen im Mostviertel

AB 1. April um 20 Euro (pro Stück) erhältlich. Foto: zVg

„Niederösterreich radelt

Wald-, Wein-, Most- & Industrieviertel“

ISBN: 978-3-902999-08-5

Autor:innen: Elisabeth Spiller und Jochen Bonk

Herausgeber: Rittberger & Knapp Verlag, www.wildurb.at