Über die Autorin .

Eva Gruber wuchs in einer Schwarzataler Bergsteigerfamilie auf und studierte Germanistik und Anglistik in Wien. Als Autorin und Landartistin setzt sie sich mit dem Thema Naturlandschaft auseinander – in Form von Fußreisen, Landart-Installationen im öffentlichen Natur-Raum, Publikationen, Ausstellungen und Vorträgen.