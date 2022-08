Das sind die zehn besten Campingplätze in Niederösterreich

Tourismuslandesrat Jochen Danninger: „Beim Urlauben mit Zelt oder Caravan ist man mitten im Naturgeschehen. Idyllische Landschaft und intensiver Kontakt mit der Natur, gleichzeitig perfekte Infrastruktur sowie zahllose Ausflugsziele in unmittelbarer Nähe – damit punktet der Campingurlaub in Niederösterreich. Aktuell gewinnt der Camping-Urlaub wegen der Teuerung und weil es sich dabei um eine vergleichsweise kostengünstige Möglichkeit zum Verreisen handelt, stark an Popularität. In Niederösterreich sind wir dafür sehr gut gerüstet.“

Andreas Purt, Geschäftsführer von Mostviertel Tourismus ist überzeugt: „In Pandemiezeiten ist das autonome, naturnahe Leben mit Zelt und Campingkocher ebenso gefragt wie in Zeiten hoher Inflation die Möglichkeit für schmale Geldbörsen. Aber Camping erlaubt auch Natururlaub de luxe: Diese 10 besten Campingplätze in Niederösterreich sind in einer eigenen Karte veröffentlicht, eine Übersicht und viele Tipps gibt es außerdem auf unseren Websites auf Deutsch und Tschechisch. Gerade im Mostviertel leisten die Campingplätze mit ihrer gelungenen Einbettung in die tolle Landschaft einen wichtigen Beitrag für den Tourismus!“

Karl Heinz Kaiser vom Verband der Campingwirtschaft Niederösterreich ist Betreiber des Aktiv Camps Purgstall - Camping und Ferienpark: „Unsere Anlage erstreckt sich auf 2,9 ha Gesamtfläche in direkter Nähe zur Erlaufschlucht und verfügt über 50 Stellplätze für Caravans und Wohnmobile, Zelte und Bungalows. Der Ferienpark ist einer der kleinsten, aber sicher auch einer der feinsten Campingplätze Niederösterreichs. Mit Badeteich, Kinderspielplatz, Bocciabahn, Volleyball- und Fußballplatz, rollstuhlgerechter Sanitärausstattung, Frühstücksservice, Minizoo und Grillplatz erfüllen wir auch höchste Ansprüche.“