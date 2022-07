Große Auszeichnung für VAMED Vitality World

Werbung

In bester weltweiter Gesellschaft befindet sich VAMED Vitality World als Preisträger der „Hospitality Awards“, die vom deutschen Luxus-Reisemagazin „Connoisseur Circle“ jährlich nach Beurteilung einer Fachjury vergeben werden: Als Österreichs führender Betreiber von Thermen- und Gesundheitsresorts wurde die VAMED Vitality World in der Kategorie „Best innovative Spa & Health Resort Group“ ausgezeichnet. Den Preis nahm Direktor Gerhard Gucher für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entgegen.

Auf die Teamarbeit verweist Gucher nämlich, wenn es um die Frage des Erfolgsgeheimnisses geht: Schließlich seien es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, „die dafür sorgen, dass unsere Gäste Tag für Tag mit einem Lächeln ihren Urlaub genießen“. „Leistbarer Luxus“, lautet das Konzept der VAMED Vitality World, die mit der St. Martins Therme & Lodge und dem Gesundheitszentrum Bad Sauerbrunn zwei Standorte im Burgenland betreibt.

Premium-Angebot für alle

Im Gespräch mit „Connoisseur Circle“ beschreibt es Gerhard Gucher so: „Wenn man in eine Therme geht, dann sollte man dort einen richtig erholsamen Tag verbringen können. Einen Tag, an dem man sich um wirklich nichts Gedanken machen muss, nicht am Eingang anstellen und nichts mitbringen muss. Auf Basis dieses Gedankens haben wir dann eine neue Art von Kurzurlaub in der Therme erfunden. Wir waren die Ersten, die vor fast zehn Jahren so eine Businessclass in der Therme eingeführt haben.“

Von Geschenk-Gutscheinen bis hin zur neuen Club-App der VAMED Vitality World, mit der bei jedem Besuch Punkte gesammelt werden, reicht die Palette der Innovationen, die nun eben auch mit dem „CC Hospitality Award“ ausgezeichnet wurden.

Für Gerhard Gucher, der einst schon als Geschäftsführer des Burgenland Tourismus seine Kreativität unter Beweis stellte (unter anderem mit dem Slogan „Die Sonnenseite Österreichs“), sind Preise wie diese ein besonderer Ansporn: „Da kann es dann keinen Stillstand geben. Man ist zukunftsorientiert und denkt schon wieder weiter: Was können wir als nächstes machen? Zum Wohl der Gäste, aber auch zum Wohl des Unternehmens.“ In diesem Sinne werden die nächsten Ideen und Auszeichnungen wohl nicht lange auf sich warten lassen.