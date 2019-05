Aktuell wird in einigen skandinavischen Ländern, in den Niederlanden und in Polen über die Einführung eines Rauchverbots im Pkw diskutiert. In anderen Ländern sind Rauchverbote für Autolenker bereits in Kraft. ÖAMTC-Touristiker Benjamin Hetzendorfer informiert über die Regeln im europäischen Ausland:

Italien: Hier gilt das Rauchverbot im Auto, wenn Schwangere oder Minderjährige mitfahren. Die Höhe der Strafe richtet sich nach dem Alter des Kindes: 50 bis 500 Euro werden fällig, wenn Kinder unter 12 Jahren und Schwangere an Bord sind, 25 bis 250 Euro kostet das Vergehen bei Kindern zwischen 12 und 17 Jahren. Bei sofortiger Zahlung wird meist nur der Mindeststrafsatz fällig.

Griechenland: Das Rauchverbot gilt in privaten Pkw, Taxis und Bussen, wenn Kinder unter 12 Jahren mitfahren. Bei Missachtung kann eine Strafe bis zu 1.500 Euro anfallen. Besonders hoch sind die Strafen bei öffentlicher Beförderung: "Wenn in einem Taxi oder Bus im Beisein eines Kindes geraucht wird, egal ob von Lenker oder Passagier, droht dem Fahrer eine Strafe von bis zu 3.000 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot", erklärt der ÖAMTC-Experte.

Zypern: In Zypern gilt das Rauchverbot im Auto, wenn Personen unter 16 Jahren mitfahren. Bei einem Verstoß werden Strafen bis zu 85 Euro fällig.

Frankreich: "In Frankreich ist der Genuss von Zigaretten am Steuer in Gegenwart von Kindern unter 18 Jahren verboten. Wer trotzdem raucht, wird mit 135 Euro zur Kasse gebeten", sagt der Experte des Mobilitätsclubs.

England und Wales: Hier ist das Rauchen untersagt, wenn sich Personen unter 18 Jahren im Fahrzeug aufhalten. Verstöße werden mit umgerechnet etwa 60 Euro geahndet. Cabrios mit offenem Verdeck sind vom Rauchverbot ausgenommen.

Schottland: "In Schottland darf im Auto nicht geraucht werden, wenn Personen unter 18 Jahren an Bord sind – unabhängig davon, ob Fenster oder Schiebedach geöffnet sind. Wer dagegen verstößt, muss mit einer Strafe von umgerechnet ca. 115 Euro rechnen", weiß Hetzendorfer. "E-Zigaretten sind hingegen erlaubt."

Irland: Auch hier darf im Fahrzeug nicht geraucht werden, sofern Minderjährige mitfahren. Verstöße kosten mindestens 100 Euro.

"Doch auch in Ländern, in denen kein offizielles Rauchverbot im Auto gilt, sollten Raucher achtsam sein. Wirft man beispielsweise in Deutschland eine Zigarette aus dem Auto, muss man wegen Umweltverschmutzung eine Strafe von bis zu 50 Euro zahlen", warnt der Experte. "Nicht zu unterschätzen ist auch die Ablenkungsgefahr, die von einer Zigarette ausgeht: Versucht man eine herunter gefallene Zigarette aufzuheben, könnte das bei einem Unfall von der Kaskoversicherung als 'grob fahrlässig' eingestuft werden."