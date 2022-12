Silvester feiern in Niederösterreich

Werbung

Tourismuslandesrat Jochen Danninger meint: „Der Jahreswechsel ist für fast alle Menschen ein besonderer Augenblick. In Niederösterreich gibt es heuer wieder vielerorts Gelegenheit dazu, das neue Jahr feierlich und stimmungsvoll zu begrüßen: In der Natur, in unseren reizvollen Kleinstädten, im Konzertsaal oder bei der Silvesterparty!“

Mit Kulinarik ins neue Jahr

Entlang der Donau gibt es zum Verlängern der Silvesterfeiern attraktive Kurzurlaubsangebote, z.B. „Silvester in den Weinbergen“ mit Wachauer Verwöhnkulinarik, Silvestergala und Neujahrsfrühstück in Krems oder Silvestermenü und Feuerwerk sowie „Suppentopf und Tafelspitz“ am Neujahrstag in Melk.

Ganz entspannt und höchst genussvoll lässt sich Silvester auch am Wagram verbringen: In Feuersbrunn feiert man im Mörwald-Hotel mit einem 3-Gang-Silvestermenü in der Kochbar, gegen Aufpreis sind auch ein 5- oder 8-Gang-Menü sowie eine Übernachtung im Schloss Grafenegg möglich.

Für die Sportfanatiker

Im Mostviertel kann man sportlich-aktiv in das neue Jahr starten: Skispaß in den Ybbstaler Alpen verspricht Winterfreuden für die ganze Familie, ob beim Skifahren, Langlaufen oder mit Schneeschuhen. Zum Aufwärmen geht’s dann z.B. ins Ybbstaler Solebad. Ganz gemütlich wird es, wenn man mit flauschigen Alpakas durch die Winterlandschaft zieht.

Wie wär es mit romantischer Zweisamkeit?

Wer statt Feuerwerk und Trubel eine Silvesternacht in Ruhe und romantischer Zweisamkeit verbringen will, ist im Waldviertel z.B. in den neuen Kittenberger Chalets am Gartensee genau richtig. Mit Laternenwanderung, Sektfrühstück, Garten-Spa und „tierischem“ Neujahrspaziergang startet man auch hier stimmungsvoll ins neue Jahr. Ruhig und entspannt wird es sicher auch in der Kutscherklause in Eggern bei Heidenreichstein: Genießerfrühstück, Waldviertler Schmankerlmenü, Saunagang sind möglich – und Hunde willkommen.

Mit Silvesterparty, 6-gängigem Galamenü, Feuerwerk, Mitternachtsbuffet und „all inclusive“-Drinks bis 4 Uhr morgens wird dagegen im Faulenzerhotel Schweighofer in Friedersbach gefeiert.

"Genussvolle Gelassenheit"

Die sprichwörtliche „genussvolle Gelassenheit“ im Weinviertel lässt sich natürlich auch rund um den Jahreswechsel erleben. Im Nationalpark Thayatal beginnt schon am frühen Nachmittag die traditionelle Silvesterwanderung durch die winterliche Natur. Hoch über der Thaya oder direkt am Fluss wird dann mit einem Glas Sekt auf das neue Jahr angestoßen.

Abtauchen und im Warmen Silvester feiern kann man in der Therme Laa. Beim Thermenurlaub zum Jahreswechsel gibt es Galadinner und Silvestershow, Feuerwerk und selbstverständlich ganz viel Badespaß bzw. Wellness. Und geschlemmt werden darf im Weinviertel natürlich auch zu Silvester: Silvestergalas, Feiertagsmenüs und vieles mehr gibt es bei den „kulinarischen Silvester-Events“.

Auch im Industrieviertel wird man fündig

Silvester in den Wiener Alpen wird sicher ein Erlebnis! In den Wiener Alpen in Niederösterreich kann der Jahreswechsel sportlich begangen werden, es gibt aber vielerorts auch Gelegenheit, einfach ausgelassen zu feiern.

Am Semmering geht es mit der Kabinenbahn bergauf und auf der Rodel (oder ebenfalls mit der Kabinenbahn) wieder bergab,5-gängiges Silvestermenü, Punsch und Einkehr zum Après-Ski sind inkludiert – für Kinder gibt es ein eigenes Silvesterpaket. Ein glanzvoller Jahresausklang mit Sekt, 7-gängigem Galadinner und Silvesterparty ist beim Urlaubsangebot „Neujahr im Marienhof“ in Reichenau garantiert.

Ein Jahreswechsel geprägt von Entspannung, Wellness und kulinarischen Gaumenfreuden dagegen ist in der Linsberg Asia Therme möglich, die Therme hat in der Silvesternacht bis 3 Uhr früh geöffnet. Naturgenießer sind sicher richtig bei einer Schneeschuh-Wanderung auf der Rax, hier gibt es Schneeschuhe zum Leihen, Glühwein am Raxplateau, eine Fahrt mit der Rax-Seilbahn, Massagen etc. Urlaubspackages bieten Scharfeggers Raxalpenhof oder das Parkhotel Hirschwang an.

Natürlich bietet sich auch der Wienerwald für ausgedehnte Neujahrsspaziergänge an. Ein „Silent Silvester“-Kurzurlaub führt z.B. ins Helenental, hier geht´s schon am 30. Dezember zum „Bauernsilvester“ mit Stockschießen, am 31. findet eine Silvestergala mit Buffet und Lagerfeuer statt und am nächsten Tag startet man mit Katerfrühstück und Neujahrswanderung in den Jänner 2023. Champagner, Austernbar und 7-gängiges Silvestermenü, Feuerwerk und Live-Musik sind die Highlights der Silvestergala im Berghotel Tulbingerkogel. „Tierisch“ erlebnisreich wird der Jahreswechsel mit Lamas oder Alpakas und Besuch der Reitschule im Hotel Höldrichsmühle.

Wer gemütlich mit Freunden den Jahreswechsel verbringen will und sich ohne Stress in der eigenen Küche ganz auf´s Feiern konzentrieren möchte, sollte bei der Niederösterreichischen Wirtshauskultur rechtzeitig einen Tisch reservieren, vielerorts wird am Neujahrstag auch ein „Katerfrühstück“ angeboten.

Musikalisch in das neue Jahr

Für Musikfreunde gibt es in Niederösterreich zahlreiche hörenswerte Konzerte rund um den Jahreswechsel: „Weinselig am Wagram“ wird es beim heiteren Bauern-Silvester mit der Kellergassen-Combo bereits am 29. Dezember, das Silvesterkonzert des Tonkünstler-Orchesters beginnt am frühen Silvesterabend in Grafenegg, in Baden wird am Silvesterabend die berühmte Operette „Die Fledermaus“ aufgeführt.

Ein besonderes Katerfrühstück mit Jazz-Musik gibt es am Neujahrstag im Café Central Baden, klassische Musik beim abendlichen Neujahrskonzert dann im Stadttheater Baden und im Stadttheater Berndorf. Im Berghotel Tulbingerkogel findet am 5. Jänner das Tullnerfelder Neujahrskonzert statt. Die Haydn-Region feiert musikalisch am 7. Jänner in der Kulturfabrik Hainburg a.d. Donau. Am 15. Jänner gibt es nochmal die Möglichkeit für akustischen Hochgenuss beim Neujahrskonzert des Tonkünstler-Orchesters in Wiener Neustadt.