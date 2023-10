Verlängertes Wochenende in Bratislava

Gastronomie und Kaffeekultur mit Atmosphäre

Beginnen Sie mit der Besichtigung des historischen Zentrums. Neben den Ausblicken vom Alten Rathaus und vom Michaelertor, finden Sie hier unzählige Cafés und Bistros auf das Quadratkilometer. Die Cafés von traditionellen bis zu stilvollen Cafés der dritten Kaffeewelle finden Sie an jeder Ecke.

Besuchen Sie auch die bunten Samstagsmärkte mit lokalen Produkten in der Alten Markthalle. Im Zentrum finden Sie auch die Weinkostprobe im Dunkel und den Nationalen Weinsaloon, wo Sie 100 Minuten 100 Proben der slowakischen Weine kosten können.

Kosten Sie den Gänsebraten und lokale Craft-Biere und lassen Sie das Dessert nicht aus – Cremeschnitt, oder die Bratislavaer Kipferl.

Foto: visitbratislava.com

Donau bietet Alles von der Romantik über Vergnügen bis zur Erholung

Setzen Sie den Spaziergang auf den Donauuferpromenaden fort. Während die altstädtische Uferpromenade reger ist, mit der Geschichte atmet und der Hafen und der Multifunktionskomplex Eurovea im südlichen Teil der Donaupromenade ihr eine ausgeprägte Punze gibt, ist die Donau an der Seite des Stadtteiles Petržalka ruhiger und grüner.

Sie finden hier die älteste öffentliche Parkanlage in Mitteleuropa, Sad Janka Kráľa. Auf dem Donauufer von der Seite des Stadtteiles Petržalka, erhebt sich auch der Aussichtsturm und Restaurant UFO oder das Stadtlido auf dem Kai Tyršovo nábrežie, welcher im Winter und auch im Sommer wegen der Gastro-Zone zu den ausgesuchten Plätzen gehört.

Obwohl sich die beiden Donauufer unterscheiden, auf jedem von den beiden ankern buchstäblich Restaurants und Bars, weil diese auf den Schiffen siedeln. Erwähnenswert ist z.B. die Donaubrauerei unweit vom Lido. Bei Eurovea ist echt lebendig, neben den Cafés und Restaurants sind hier auch Geschäfte.

Die Donau können Sie auch während der Schifffahrt genießen, gleich ob mit dem Twin City Liner aus Wien oder ein Ausflug in die Galerie der modernen Kunst Danubiana auf der Halbinsel in Čuňovo, wird Ihnen vielleicht mehr Freude machen. Während der Schifffahrt genießen Sie die Flora der Donauufer oder viele Vogelarten, welche im Staubecken Hrušovo unweit von Danubiana nisten und auswintern.

Foto: visitbratislava.com

Ganztätiger Ausflug in die Region

Bratislava ist ebenfalls von der Natur umringt, wie geschaffen für jeden, der die bewaldete touristische Pfaden kennen lernen will oder Radfahren will. Die Kleinen Karpaten beginnen schon direkt in der Stadt. Den Ausblick auf diese bekommen Sie vom Turm auf dem Berg Kamzík. Außerhalb der Stadt finden Sie zauberhafte Städtchen, wie Modra oder Svätý Jur, welche mit den Winzertraditionen und Kunst leben. Die Kellerwirtschaft Elesko beim anmutsvollen Städtchen Modra verbindet die Gastronomie mit Wein und Galerie in den Weinbergen. Svätý Jur ist voll von historischen Weinkellern und bietet Weinsafari.

Foto: visitbratislava.com

Bei jedem Wetter

In Bratislava können Sie sich bei jedem Wetter vergnügen. Die Galerien bieten auch ein Programm für die Familien mit Kindern und hier finden Sie sogar das Museum für die Kinder Bibiana, welches jedoch auch die Erwachsenen vergnügt. Im Geschäft Slávica finden Sie das slowakische Design und Mode und im Verkaufsladen Ceramel wiederum Kosmetik aus Honig und Geschenke.

Die Kulturveranstaltungen sind während des ganzen Jahres in vollem Zuge, wegen der slowakischen Folklore auf dem Weltniveau besuchen Sie das Ensemble SĽUK. Falls Sie sich erwärmen möchten, dann ist für Sie das Festival Café-Tee-Schokolade richtig.

Viel mehr Erlebnisse finden Sie unter www.visitbratislava/com/de