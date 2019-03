155.660 NÖ-Cards wurden in der Saison 2018/2019 verkauft und 1,1 Mio. Eintritte verzeichnet. „Damit ist die Ausflugskarte die beliebteste Österreichs“, freut sich VP-Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav. 65 % der Nutzer sind Stammkunden.

In den 13 Jahren des Bestehens wurden in Niederösterreich 1,4 Mrd. Euro an Wertschöpfung ausgelöst. Vor allem für den Tourismus ist die NÖ-Card „der wichtigste Motor“, so Bohuslav. Rund 200.000 Nächtigungen seien direkt der Ausflugskarte zuzuschreiben. Und: „Auch die Wirte profitieren davon unmittelbar“, ergänzt Christoph Madl, Geschäftsführer der NÖ-Werbung. Diese sind ins Bonusprogramm der NÖ-Card eingebunden.

Insgesamt stehen in der kommenden Saison 322 Ausflugsziele zur Verfügung – darunter 17 neue (siehe unten). Beispielsweise kann heuer erstmals ein Heimspiel des SKN St. Pölten und des FC Admira gratis besucht werden. Als weiterer Vertriebspartner wurde die OMV gewonnen, die die Karte nun an ausgewählten Tankstellen verkauft. Künftig soll im Rahmen der NÖ-Card auch verstärkt auf Mobilität gesetzt werden.

„Die Nachfrage danach, die Ausflugsziele ohne ein eigenes Auto zu erreichen, steigt“, weiß Madl. Die Kooperation mit DriveNow sei diesbezüglich nur der erste Schritt. Der Carsharing-Anbieter hat derzeit nur Stellplätze in Wien – Gästen aus der Bundeshauptstadt soll so die Anreise zu den Ausflugszielen erleichtert werden. Nicht zuletzt soll der Fokus auch auf Digitalisierung liegen. 17 % aller Verlängerungen würden mittlerweile per App durchgeführt.