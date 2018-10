Für so manchen der Gäste war die Reise mit Erinnerungen an die Kindheit und den ersten Urlaub am Meer verbunden. Mit insgesamt 28 Bussen waren ca. 12.000 Niederösterreicher täglich in der reizvollen Landschaft zwischen Meeresküste und Bergwelt unterwegs. Highlights des Programmes waren zwei Ganztagsausflüge nach Triest (mit dem am Meer liegenden Traumschloss Miramare) und in die Lagunenstadt Venedig.

Herbsttreffen 2018: Friaul & Veneto: Mit dabei SeniorInnen aus Rabenstein (links) und Königstetten.

Immer mit dabei die bestens geschulten SeniorenReisen-ReiseleiterInnen, die für jedes eventuell aufkommende Problem einen Ausweg wussten. Die Begeisterung, die manche Reiseleiter für diesen Beruf an den Tag legen, macht auch den Unterschied aus zu jenen, die mitunter in ihrer Tätigkeit nur ihren Broterwerb sehen. Neben Umsichtigkeit und Geduld sollte auch der Humor nicht zu kurz kommen.

So äußerte eine der Seniorinnen auf der Schiffsüberfahrt nach Venedig gegenüber dem Reiseleiter den extravaganten Wunsch: „Ich möchte bei einer Gondelfahrt unter der Seufzerbrücke einen Gondoliere küssen“. Worauf der SeniorenReisen-Reiseleiter launig erwiderte: „Das kostet aber 150 Euro extra …“ Bei diesem Preis trat die Seniorin doch lieber den Rückzug an. „Da küsse ich lieber meinen Mann. Der macht das billiger.“

"Der Garten Europas"

Den örtlichen Reiseleitern war auch anzumerken, dass sie auf ihr Heimatland stolz sind. „Italien macht Europa satt, denn es ist der Garten Europas“ erklärte ein Reiseleiter. „Mehr als 85 Prozent der landwirtschaftlichen Produkte gehen in den Export. Darunter vor allem Zitrusfrüchte, Oliven, Artischocken und Italiens weltweit beliebte Pasta-Produkte. Leider gehen jedoch rund 50 bis 100 Milliarden Euro jährlich durch die Mafia an der Finanz vorbei“, bedauerte er ehrlich. Auf Nachfrage bekräftigte er, dass in Italien die Pensionen gut sind und zwischen 700 und 1.000 Euro liegen.

Das straffe Ausflugsprogramm ließ die meisten Herbsttreffen- Teilnehmer zu Frühaufstehern werden, denn es standen auch noch mehrere Halbtagsausflüge am Programm. So wurde das historische Stadtzentrum von Spilimbergo besucht sowie San Daniele, wo der berühmte San-Daniele-Schinken erzeugt wird, der zu einem Glas Wein verkostet werden konnte. Eine gemütliche Bootsfahrt führte entlang der Küste durch die Lagune Marano. In Palmanova bestaunten die Gäste den einmaligen Stadttypus mit seinem symmetrischen, neunzackigen Sterngrundriss und in Aquileia wurden die herrlichen Bodenmosaike der Basilika Santa Maria

Assunta bewundert, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören.

Nach einer sonnendurchfluteten Urlaubswoche wurden auf der Heimfahrt bereits Pläne geschmiedet – für das Frühjahrstreffen 2019 auf Kreta …

