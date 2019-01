Er ist seit Jahren ein Fixtermin für alle Wintersportbegeisterte: der NÖ Familienskitag, der am kommenden Wochenende, am 20. Jänner, in St. Corona am Wechsel stattfindet. An diesem Tag lädt das Land NÖ zum Pistenvergnügen für die ganze Familie zum halben Preis. Außerdem lockt ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit Ponyreiten, Schnupperkurs Schneeschuhwandern, Wintererlebnisland und Winter BBQ Foodtruck.

Fixer Bestandteil ist das Familienskirennen, das um 11.30 Uhr startet. Wer es nicht so rasant mag, gibt es währenddessen Spiel- und Bewegungsstationen, Kinderschminken und kostenlosen (Kinder-)Punsch.

Neben St. Corona am Wechsel gilt die Ticket-Ermäßigung am 20. Jänner in folgenden Skigebieten: Lackenhof am Ötscher, Annaberg, Mönichkirchen-Mariensee, Puchberg am Schneeberg, Mitterbach (im Kartenverbund mit Mariazeller Bürgeralpe) und Hochkar.

23. Februar: Familienskitag in Rappottenstein

Für alle, die am 20. Jänner keine Zeit haben, gibt es am 23. Februar die nächste Möglichkeit am NÖ Familienskitag teilzunehmen. Dann findet das Familienfest im Schidorf Kirchbach in Rappottenstein statt.

Ermäßigte Eintritte gibt es an diesem Tag auch in: Simas-Lifte/Aspangberg-St. Peter, Arabichl Schilift/Kirchberg am Wechsel, Naturschneeparadies Unterberg, Schilifte Feistritzsattel/Trattenbach, Königsberg/Hollenstein an der Ybbs, Maiszinkenlift/Lunz am See, Turmkogellifte/Puchenstuben, Hochbärneck/St. Anton an der Jeßnitz, Schilifte Kalte Kuchl/Rohr im Gebirge, Riesenlehen-Lift/St. Georgen am Reith, Arralifte/Harmanschlag, Aichelberglifte/Karlstift, Jauerling/Maria Laach, Schilift Bonka/Oberkirchbach, Happylift Semmering, Hengstberg Schilift, Schiclub Union Neustadtl und Verein Schilift Breitenfurt.

Nähere Informationen unter www.noe-familienland.at