Der Kamp als Flussheiligtum: Die Baukultur per Rad erkunden

Seit ihrer Blütezeit nach der Eröffnung der Kamptalbahn 1889 laden die kleinen Flussbäder mit ihrer außergewöhnlichen Holzarchitektur zur Sommerfrische und so begibt sich eine sommerliche ORTE-Fahrradexkursion auf diese historischen Spuren, erkundet Badeanstalt und Kleinkraftwerk, diskutiert über Natur, Kultur und Artenvielfalt, schaut bei Bründlmayer und Bogner vorbei, und sucht nach alten wie neuen Geschichten am Unterlauf des 153 km langen Flusses.

Die Route startet beim Hubertus Bräu in Gars, das von der Familie Bründlmayer erworben wurde und nun nach langem Dornröschenschlaf behutsam und mit viel Gespür für die vorhandene Substanz renoviert werden soll. Die neuen Besitzer:innen und Architekt Johannes Kraus berichten über die Geschichte des Hauses und die Ideen für seine Zukunft.

Ehemaliges Hubertus Bräu in Gars am Kamp Foto: Johannes Kraus

Entlang des Kamps geht es dann weiter Richtung Buchberg, wo Gertraud und Dieter Bogner, Kunsthistoriker & Museumsplaner gemeinsam mit Ingrid Ellis, Geschäftsführerin des Gut Buchberg zum familieneigenen Kraftwerk, das 1985 nach Plänen von Dieter Wallmann errichtet wurde, führen werden.

Anschließend diskutieren Clemens Feigel von der Initiative Lebendiger Kamp, der Wasserökologe Martin Mühlbauer, sowie Gertraud und Dieter Bogner darüber, wie sich das Kraftwerk auf die Lebenswelt und Artenvielfalt des Kamps auswirkt und erläutern die Tragweite der Natura 2000-Verordnung.

Danach führt die dritte Etappe zum Flussbad nach Plank am Kamp, das 1928 angelegt, 2002 durch ein Hochwasser stark beschädigt und unter der Leitung des Architekten Peter Pelikan dem Altbau entsprechend neu aufgebaut wurde.

Sommerfrische-Experte Anton Ehrenberger und Ortshistoriker Helmut Bauer erzählen über die gelebte Badearchitektur und -kultur des Kamptals.

Freibad Plank am Kamp Foto: Heidrun Schlögl

Programm und Moderation: Agnes Brandtner, Kunsthistorikerin

Termin: Sonntag 2. Juli 2023 10:00-17:00

Treffpunkt: Hubertus Bräu (gegenüber Julius Kiennast-Straße 70) 3571 Gars am Kamp

Endpunkt: Flussbad in Plank am Kamp

Leibliches Wohl: Die Familien Bogner und Bründlmayer laden mittags zu Jause und Getränken ein, nächste Einkehrmöglichkeit ab 17 h beim Strandheurigen im Flussbad Plank.

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich unter office@orte-noe.at