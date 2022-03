Niederlande: Den Blumen hinterher

Werbung

Die Niederlande sind bekannt für Blumen und alles, was mit Pflanzen zu tun hat. Alle zehn Jahre ist eine Stadt Schauplatz der Weltgartenbauausstellung: Bis zum 9. Oktober kann man in Almere, 30 Autominuten von Amsterdam entfernt, die Floriade Expo 2022 besuchen.

Eine Million Blumen, Bäume und andere Pflanzen, Gemüse, aber auch Obst werden hergezeigt. Andererseits geht es um umweltverbessernde Innovationen unter dem Motto „Wachsende Grüne Städte“ und wie sie für uns Menschen lebenswerter werden. Das Polderland, das vier Meter unter dem Meeresspiegel in Flevoland liegt, wird danach als Stadtteil Hortus (lateinisch Garten) in Almere eingegliedert.

Floriade: Blumenmeer und Zukunfts-Expo

Ein Highlight des 60 Hektar großen Geländes ist die aus

österreichischer Produktion stammende 850 Meter lange Doppelmayr-Seilbahn. Wir schweben über das Riesengelände und genießen aus 35 Metern Höhe einen eindrucksvollen Überblick auf den Park und die Skyline von Almere auf der anderen Seite des Sees. Fünf Minuten dauert die Fahrt. Wir überqueren das Arboretum, das in alphabetischer Reihenfolge durch die Pflanzenwelt führt.

Es ist eine Oase aus unzähligen Baum-, Sträucher-, Pflanzen- und Blumenarten, eine Mischung aus Farben und Gerüchen, passend zu den vier Floriade-Themen: Begrünung, Ernährung, Gesundheit und Energie. Spektakulär ist der 170 Meter lange Gewächshaus-komplex mit seinem Hightech-, Erlebnis- und Technologie-Zentrum. Insgesamt werden in der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Expo zwei Millionen Besucher erwartet.

Museumsdorf mit Windmühlen

Bei uns in Niederösterreich lohnt ein Ausflug zum Weinviertler Museumsdorf in Niedersulz. In den Niederlanden ist ein Besuch im Freilichtmuseum Zaanse Schans, nördlich von Amsterdam gelegen, sehr zu empfehlen. Was einen dort erwartet, ist ein Wohn- und Handwerkerviertel aus den Jahren nach 1850. Es zeigt den Dorfalltag von früher. In dieser Gegend wurden im 17. Jahrhundert über 600 Mühlen errichtet. Ein paar davon sind in Zaanse Schans zu sehen. Sie dienten zum Mahlen von Gewürzen,

für die Herstellung von Farben und Öl sowie zum Sägen von Holz.

Blumenkauf am Noordermarkt mit dem Fahrrad, Struppi ist natürlich mit dabei. Foto: Karl Kaltenegger

Wir schlendern vorbei an einer Käserei, in der wir ausgiebig verkosten und uns mit Käse eindecken. Weiter geht es zu einem traditionellen Holzschuhladen, vor dem riesengroße Holzschuhe stehen. Im Bäckermuseum wird die alte Tradition des Brotbackens ausgeübt. Das Honighaus Breethuis vermittelt den Eindruck, wie eine Kaufmannsfamilie im 19. Jahrhundert lebte. Auch dem Zinngießer kann man bei seiner Arbeit über die Schulter schauen. Das Museum Zaanse Tijd zeigt eine Sammlung besonderer Uhren. Im Dorf leben und arbeiten nach wie vor die ansässigen Handwerker. Jeder, der mag, findet hier ein passendes Mitbringsel. Eine gute, traditionelle Gaststätte wartet mit original holländischen Leckerbissen und guten Bieren auf.

Amsterdam – Superstadt

Amsterdam ist immer wieder ein Erlebnis! So viele Facetten gilt es zu entdecken. Bei einer Grachtenfahrt schweben wir vorbei an tanzenden Häusern. „Schau mal da drüben, wie schief der Turm steht“, meint mein Sitznachbar. Bekanntlich gilt die Metropole, die an der Mündung von Amstel und IJ ins IJsselmeer liegt, als Venedig des Nordens. 860.000 Einwohner leben hier bunt zusammen. Im historischen Zentrum stehen 400 Brücken, die die 90 künstlichen Inseln miteinander verbinden. Die Holzpfähle wurden 15 Meter in die Tiefe gerammt. Meist wurden Sträflinge dazu verdonnert. Die imposante Centraal Station von 1889 steht auf 8.650 Pfählen. Bekannt sind das verruchte Rotlichtviertel oder die verqualmten Coffee-Shops. Es finden sich unzählige, lebendige Straßenmärkte, wie der Albert-Cuyp-Markt im De-Pijp-Viertel, Europas größter Freiluftmarkt inklusive Flohinsel. Waterlooplein ist ebenfalls eine heiße Adresse.

Zum Schluss fahren wir zum Noordermarkt im Jordaan-Viertel. Dort kann ich nicht widerstehen und kaufe rote Tulpen. Über eine Woche später, jetzt beim Schreiben dieser Reisegeschichte, stehen sie noch immer leuchtend auf meinem Arbeitstisch.

von Karl Kaltenegger