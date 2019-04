Wenn der Ostersonntag dieses Jahr auf den 21. April fällt, ist der Frühling in Niederösterreich auf seinem Höhepunkt. Die ideale Zeit, um Bewegung und Erholung in der freien Natur zu finden und die farbenfrohen Veranstaltungen zu besuchen.

„Die Gastgeber im Land für Genießer laden zur Osterzeit ein, die Regionen mit ihrer Geschmacksvielfalt neu zu entdecken“, betont Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav. „In den vergangenen Jahren erleben wir, dass gemeinsame Zeit und Aktivitäten sehr gerne verschenkt werden.

Mit der Niederösterreich-CARD, den Gutscheinen für Niederösterreichs Genießerzimmer und für die Niederösterreichische Wirtshauskultur haben wir ansprechende Angebote“, erklärt Christoph Madl, Geschäftsführer der Niederösterreich-Werbung.

Veranstaltungen zur Osterzeit: Märkte, Konzerte und Brauchtum im Land für Genießer Hase und Henne haben an den schönsten Orten Hochsaison: beim Frühlingsevent und Osterkonzert in Grafenegg und bei den bezaubernden Ostermärkten wie z.B. auf Schloss Rosenburg, auf Schloss Hof, in der Kartause Gaming, im Wasserschloss Kottingbrunn oder am Dom in Wiener Neustadt. Traditionelles Brauchtum kann man beim „Oster-Grean“ am Ostermontag z.B. in Unterretzbach oder Wolkersdorf im Weinviertel erleben.

Entspannende Kurzurlaube: Angebote für die Osterzeit

Wiener Alpen – Landesausstellung & Kurzurlaub

Wer die Landesausstellung „Welt in Bewegung“ in Wiener Neustadt besucht, findet auch einige Angebote, um die umliegenden Regionen in den Wiener Alpen zu entdecken. Hier erlebt man z.B. „Weltkultur mit Weitblick“ in der Welterberegion Semmering-Rax, „Kultur und Genuss am Fluss“ entlang des Wiener Neustädter Kanals oder für Familien „Sausen, kraxln und schaukeln“ in Buckliger Welt und Wechselland.

https://www.wieneralpen.at/angebote

Weinviertel – „In die Grean gehen“

Der Weinviertler Frühlingsgruß „In die Grean gehen“ ist gelebtes Brauchtum. Mit einem Spaziergang durch die Weingärten bedankten sich die Weinbauern schon Mitte des 19. Jahrhunderts bei den Lesehelfern. Heute kann jeder bei „In die Grean“ mitgehen. Rund um Oster-Grean und Emmausgang gibt es passende Urlaubsangebote: https://www.weinviertel.at/grean-urlaubsangebot

Waldviertel Tourismus/ www.ishootpeple.at

Waldviertel – Radeln entlang von ehemaligen Bahntrassen

Die Thayarunde im Waldviertel verläuft entlang der ehemaligen Bahnstrecke ohne nennenswerte Steigungen. Ruinen, Burgen, Relikte der Bahnstrecke und Wildobsthecken zum Naschen machen den Radweg zum Erlebnis für die ganze Familie.

https://www.niederoesterreich.at/ostern/o-radeln-auf-ehemaligen-bahntrassen

Donau – „Wachauer Genusskisterl“

Die sonnenverwöhnte Weinbauregion mit allen Sinnen erleben, lässt sich beim Angebot „Wachauer Genusskisterl“. Ein Best of Wachau 4-Sterne Hotel ist dabei der Ausgangspunkt für Ausflüge ins Stift Melk, auf die Burgruine Aggstein und zum Wachauer Marillenbauer.

https://www.niederoesterreich.at/ostern/o-wachauer-genusskisterl

Mostviertel – „Moststraße von oben“

Wer schon immer einmal die Vogelperspektive einnehmen wollte, sollte bei einem 30-minütigen Rundflug die blühende Landschaft der Birnbäume im Mostviertel erleben. Danach wird man bei einem Mostviertler Wirt wird kulinarisch verwöhnt.

https://www.niederoesterreich.at/ostern/o-atemberaubende-aussichten

Wienerwald – „Wienerwald auf zwei Rädern“

Wenn der Bärlauch im Wienerwald frühlingsfrisch duftet, ist auch die beste Zeit für Entdeckerfahrten mit dem Fahrrad. Durch Wälder, Wiesen und Weinberge geht es zu den beliebten Ausflugsziele wie den Naturpark Sparbach und die Burg Lichtenstein.

https://www.niederoesterreich.at/ostern/o-wienerwald-auf-zwei-raedern