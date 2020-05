„Wohin können wir eigentlich diesen Sommer verreisen?“ – Diese Frage beschäftigt wohl viele von uns. Noch immer unklar, wie die Ein- und Ausreisebedingungen in den beliebten Urlaubsländern aussehen werden. Eines ist aber sicher: Ein Urlaub in Österreich ist dieses Jahr garantiert entspannter. Vor allem, wenn man sich jetzt einen Fixplatz in der Sole Felsen Welt sichert! So sparen Sie sich nicht nur eine lange Anreise sondern auch 15 % auf Ihren Aufenthalt. Mit Bad, Sauna und Vier-Sterne-Hotel bietet die Sole Felsen Welt das perfekte Rundum-Erholungspaket.

Sie erwarten mindestens drei erholsame Tage in der Sole Felsen Welt mit folgenden Highlights:

3 Übernachtungen im Sole Felsen Hotel****

Reichhaltiges Frühstücksbuffet von 07:00 bis 10:30 Uhr

Ganztägiger Eintritt in das Sole Felsen Bad und die Sole Felsen Sauna (auch am An- und Abreisetag)

Alle Inklusivleistungen des Sole Felsen Hotels****

Übernachten Sie zum Beispiel statt um 102 € p. P. und Nacht um nur 87 €*

*Aktion gilt nur bei Buchungen ab 3 Nächten im Juli, August und September. Kann nicht mit anderen Aktionen und Urlaubsangeboten kombiniert werden.

Salz, das unser Leben versüßt

Das heißt aber nicht, dass Sie als Meerliebhaber auf die salzige Brise verzichten müssen! Schließlich ist das Wasser im Sole Felsen Bad mit Bad Ischler Heilsole angereichert. Schließen Sie beim Bad die Augen, denken Sie sich das Meer und genießen Sie die wohltuenden Effekte auf Haut und Atemwege.Tauchen Sie ab vom Alltag und ein in die fünf Solebecken oder ziehen Sie ein paar Bahnen im Sportbecken. Zudem laden der Strömungskanal, die Sole Relax Lagunen und viele weiteren plätschernde, sprudelnde Möglichkeiten zum Abschalten ein.

Tiefenentspannung

Entspannung bietet auch die großzügige Saunawelt, die mit ihrer Vielzahl an Saunen und dem Dampfbad weit und breit einzigartig ist. Neben Felsen-Hamam, Saunabar, Dampfgrotte, Infrarotkabine und jeweils drei Saunen im Innen- und im Außenbereich steht Ihnen auch der Saunagarten mit seinen Liegewiesen offen. Diese befinden sich direkt am idyllischen Naturteich, in dem Sie sich nach dem Saunagang abkühlen und erfrischen können.

Naturgenuss und Kulturerlebnis

Das Sole Felsen Hotel**** ist Ausgangspunkt für viele schöne Ausflüge. Erkunden Sie die geschichtsträchtige Gmünder Altstadt, das Renaissance-Schloss und die Altstadt von Weitra, das Schremser Kunstmuseum und die Sonnenwelt in Großschönau. Mit der traditionsreichen Waldviertler Schmalspurbahn „erfahren“ Sie die Region. Im Naturpark Blockheide mit seinen moosbewachsenen Wackelsteinen spüren Sie den Herzschlag der Natur, ebenso im Naturpark Hochmoor mit seinem faszinierenden Unterwasserreich. Sie wollen noch mehr? Budweis in Tschechien ist nur ca. 60 km entfernt.

Die Kraft des Waldviertler Urbaums

Weil man da gleich länger bleiben will, komplettiert das stylische wie gemütliche Sole Felsen Hotel**** das umfassende Erholungsangebot. Alle Naturzimmer sind mit einem Bett aus Fehraholz ausgestattet, das ausschließlich mit Holzverbindungen gefertigt ist. Die spezielle Ausrichtung von Stamm- und Wipfelende soll den körpereigenen Energiefluss harmonisieren. Weitere feine Naturmaterialen schaffen ein gesundes und hygienisches Schlafklima. Der Wald scheint zum Greifen nah.

