ÖAMTC gibt Tipps für reibungslose Mietwagen-Buchung

"Auch heuer sollte man sich nicht auf etwaige Last-Minute-Angebote verlassen – am besten man bucht früh genug. Im Schnitt können Frühbucher:innen um die 24 Prozent sparen." Allgemein kann man erwarten, dass der Preis von Mietwagen 2023 aufgrund der besseren Verfügbarkeit von Autos etwas niedriger bleibt als im Vorjahr 2022.

"Die Preise richten sich nach Angebot und Nachfrage – die Nachfrage ist in Nebensaisonen geringer und somit auch der Preis. Wer in den Osterferien verreist und ein Mietauto dafür nutzen möchte, sollte nicht nur Preise und Anbieter vergleichen, sondern vor allem auch rasch buchen. Am meisten sparen Spanien- oder USA-Urlauber:innen, bei diesen beliebten Destinationen ist das Einsparungspotential für Frühbucher:innen besonders hoch", weiß der ÖAMTC Reise-Experte.

Tipps, die man bei der Mietwagen-Buchung beachten sollte