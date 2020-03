Hier können Sie in warmer Sole treiben, bei kreativen Aufgüssen in der Sauna entspannen, sich durchkneten lassen, Kultur und Natur erleben und sich die Schmankerl der Region schmecken lassen. Nutzen Sie unser Angebot „Frühlingszauber“ vom 20.3. bis 31.5.2020!

Sie erwarten drei erholsame Tage in der Sole Felsen Welt mit folgenden Highlights:

2 Übernachtungen im Sole Felsen Hotel****

Reichhaltiges Frühstücksbuffet von 07:00 bis 10:30 Uhr

Vielfältiges Abendbuffet von 18:00 bis 21:30 Uhr

1x Aufgusscreme

1x Cocktail

Ganztägiger Eintritt in das Sole Felsen Bad und die Sole Felsen Sauna (auch am An- und Abreisetag)

Alle Inklusivleistungen des Sole Felsen Hotels****

Ab 228 € pro Person. Vom Sole Felsen Bad über die Sole Felsen Sauna bis zum Sole Felsen Felsen Hotel**** warten zahlreiche Highlights darauf, von Ihnen entdeckt zu werden!

Heilsames Salz

…. empfängt Sie im Sole Felsen Bad. Auf knapp 1.000 m2 Wasserfläche tut sich die Badewelt auf mit Sole Felsen Becken, Strömungskanal, Whirlliegen, Quellstein, Luftsprudelsitzplätzen, Massagedüsen, Sole Relax Lagunen und vielen weiteren sprudelnden Möglichkeiten. Das Wasser im Sole Felsen Bad ist mit Bad Ischler Heilsole angereichert. Diese entlastet die Gelenke, wirkt positiv auf das Hautbild, stabilisiert den Kreislauf und senkt den Blutdruck. Wer im warmen Solewasser treibt, lässt los – im wahrsten Sinn des Wortes! Sportlich betätigen können Sie sich beim täglichen kostenlosen Wassergymnastik-Programm. Auch für Kinder ist eine Menge geboten: Dafür sorgen Erlebnis- und Schlangenrutsche, Kinderbecken sowie Sportbecken mit Wasserkletterwand und Sprungblöcken.

Wärme und Licht tanken

Gehen Sie gerne in die Sauna? Dann werden Sie die Sole Felsen Sauna lieben! Die Sole Felsen Sauna umfasst eine großzügige Saunalandschaft und empfängt Sie mit Düften, Wärme und Wohlbehagen. Für Abwechslung sorgen die alle 30 Minuten geführten Aufgüsse, die von unseren Saunameistern zelebriert werden. Neben Felsen-Hamam, Saunabar, Dampfgrotte, Infrarotkabine, Achat-, Kristall- und Zirbensauna im Innenbereich stehen Ihnen auch die drei Saunen im Außenbereich offen. Im Wald gelegen bieten diese ein Saunaerlebnis der besonderen Art. Ebenso im Freien liegt der Saunagarten, der bei schönem Wetter mit seinen Liegewiesen zum Sonnenbaden einlädt. Diese befinden sich direkt am Naturteich, in dem Sie sich nach dem Saunagang abkühlen und erfrischen können.

Waldbaden im Naturzimmer

Im Sole Felsen Hotel**** schlafen Sie besonders gut – dafür sorgt die Kraft des Waldviertler Urbaums. Die Steinkiefer, im Waldviertel „Fehra“ genannt, hat sich im Laufe der Jahrzehnte als hervorragendes Material für Schlafmöbel erwiesen. Das Holz verströmt einen angenehm harzigen Duft, reinigt und beruhigt. In Kombination mit der aus derselben Baumfamilie stammenden Zirbe fördert es einen tiefen erholsamen Schlaf. Alle Naturzimmer sind mit einem Bett aus Fehraholz ausgestattet, das ausschließlich mit Holzverbindungen gefertigt ist. Die spezielle Ausrichtung von Stamm- und Wipfelende soll den körpereigenen Energiefluss harmonisieren. Weitere feine Naturmaterialen schaffen ein gesundes und hygienisches Schlafklima. Der Wald scheint zum Greifen nah.

Natur und Kultur

Das Sole Felsen Hotel**** ist Ausgangspunkt für viele schöne Ausflüge. Erkunden Sie die geschichtsträchtige Gmünder Altstadt, das Renaissance-Schloss und die Altstadt von Weitra, das Schremser Kunstmuseum und die Sonnenwelt in Großschönau. Mit der traditionsreichen Waldviertler Schmalspurbahn „erfahren“ Sie die Region. Im Naturpark Blockheide mit seinen moosbewachsenen Wackelsteinen spüren Sie den Herzschlag der Natur, ebenso im Naturpark Hochmoor mit seinem faszinierenden Unterwasserreich. Sie wollen noch mehr? Budweis in Tschechien ist nur ca. 60 km entfernt.