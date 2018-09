„In Gmünd dreht sich am 6. und 7. Oktober alles um die Schmalspur. Die Schmalspurexpo lockt Gäste aus nah und fern und die Waldviertelbahn ist zum Festival mit Dampflokomotive, Goldenem Triebwagen und Diesellok unterwegs. Diese seltene Gelegenheit dürfen sich kleine und große Bahnfans nicht entgehen lassen“, informiert der für den öffentlichen Verkehr zuständige Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

„Wir fahren an beiden Festivaltagen mit allen Fahrzeugen der Waldviertelbahn. Für dieses besondere Highlight bieten wir unseren Gästen Tagestickets an. Am Samstag wird von Gmünd bis Groß Gerungs gefahren und am Sonntag von Gmünd bis Litschau“, ergänzt NÖVOG Geschäftsführer Gerhard Stindl. Alle Details sind unter www.waldviertelbahn.at abrufbar.

Die Waldviertelbahn pfaucht und zieht seit über 115 Jahren durch den hohen Norden Niederösterreichs. Die Bahn ist in der aktuellen Saison, die noch bis 28. Oktober läuft, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen für die Gäste unterwegs. Im Advent locken Sonderzüge zum Weitraer Advent und zum Weihnachtsmarkt in Brand.