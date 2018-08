Jeden Freitag und Samstag im Juli und August hält der Schnellkatamaran in Orth an der Donau unmittelbar vor dem wunderschön gelegenen Fischrestaurant Humers Uferhaus.

Das Gourmetticket ab 78 Euro inkludiert die Hin- und Rückfahrt mit dem Twin City Liner, sowie ein dreigängiges Abendmenü.

Per Schiff zu einem genussvollen Abend

Jeden Freitag und Samstag im Juli und August startet der Twin City Liner um 18:00 Uhr bei der Station Wien/Schwedenplatz, um FeinschmeckerInnen zum idyllischen Fischrestaurant Humer's Uferhaus zu bringen. Das Restaurant ist aufgrund seiner exzellenten Fischgerichte weit über die Grenzen des Landes bekannt.

Es liegt inmitten des Nationalparks Donauauen direkt an der Donau. Bei gutem Wetter wartet ein romantischer Gastgarten direkt am Fluss auf BesucherInnen, in Sichtweite befindet sich ein Abenteuerspielplatz, der Kindern jede Menge Spaß bietet.

„Das Uferhaus in Orth an der Donau bietet vielfältige kulinarische Genüsse und ist so erholsam wie ein kleiner Kurzurlaub.“ freut sich Twin City Liner-Geschäftsführer Dr. Gerd Krämer.

„Es ist toll, dass der Twin City Liner bei uns anlegt, die Anreise mit dem Schiff und ein gutes Abendessen zu verbinden, ist ein perfektes Geschenk zu jedem Anlass“ fügt Georg Humer, der das Restaurant in dritter Generation führt, hinzu.

Schifffahrt und dreigängiges Menü

BesitzerInnen des Twin City Liner-Gourmettickets ab 78 Euro können sich nach der Ankunft in Orth an der Donau auf ein dreigängiges Menü bestehend aus Suppe, Hauptgericht und Nachspeise, im Fischrestaurant Humer´s Uferhaus freuen. Die Gäste können dabei zwischen einem traditionellen Fischgericht, einem Fleischgericht oder einer vegetarischen Hauptspeise wählen. Nach einem genussvollen Abend, bringt der Twin City Liner die BesucherInnen um 21:45 Uhr wieder nach Wien zurück, Ankunft ist um ca. 22:30 Uhr.

Mehr Infos unter: www.twincityliner.com bzw. www.uferhaus.at.