Es ist kein Geheimnis: Griechenland hat viele Reize. Dass es in einem Land, das für viele jedes Jahr das Reiseziel Nummer eins ist, aber auch noch immer Geheimtipps gibt, macht eine Reise dorthin nur umso reizvoller.

Von der Hauptstadt Athen ist es nur ein Katzensprung auf die grüne Insel Samos in der Ostägäis, den man am besten bei einem kurzen Flug über das Meer und die griechischen Inseln erlebt. Weinberge schmiegen sich an lange Strände, an denen sich das türkisblaue Wasser bricht. In der Höhe ist es dabei nicht weniger reizvoll als an der Küste; warum nicht zuerst eine Wanderung genießen, um sich dann im glasklaren Wasser zu erfrischen? Und natürlich sollte auch eine Reise in die griechische Geschichte, am besten im Archäologischen Museum in Pythagorion, nicht fehlen.

Ganz klar, dass auf dieser Insel der berühmte griechische Wein zum Pflichtprogramm gehört. Vor allem die süßen Tropfen haben es den Samoser Weinbauern angetan; im Weinmuseum in Samos Stadt kann man sich durch die verschiedenen Sorten kosten. Und selbstverständlich darf der Genuss der samoser Küche mit vielen Spezialitäten nicht zu kurz kommen – garniert mit der berühmten Gastfreundlichkeit.

Viel beschaulicher geht es auf dem kleinen Eiland Leros zu: Samos verschwindet bei einer Fahrt mit dem Catamaran langsam am Horizont, nach zweieinhalb Stunden geht man auf der südlich gelegenen Insel wieder an Land. Oder man steigt in Athen in einen Flieger und landet nach einer Stunde auf dem kleinen Flughafen der Insel. Doch egal, woher man kommt: Mit Leros erreicht man einen Ort, an dem die Uhren langsamer ticken.

Leros: Sehnsuchtsorte mitten im ägäischen Meer

Auf Leros kann man vieles für sich entdecken: Malerische Strände, jahrhundertelange Geschichte, Wander- und Bikerouten oder die kulinarischen Spezialitäten der Insel. Nur eines findet man hier nicht: Touristenmassen. Die Menschen auf Leros lieben ihre Insel und wissen, was sie an ihr haben. Dem Massentourismus gibt man daher keine Chance, dafür aber Individualreisenden, die in Griechenland das Besondere suchen.

Auf Leros findet man sie noch, die einsamen Buchten, die man sich im Alltag so oft wünscht. Doch auch unter Wasser kann man hier Außergewöhnliches entdecken: 13 Schiffswracks, die die bewegte Geschichte der kleinen Insel den Tauchfans bescherte, liegen am Meeresboden. Das Schöne für die Besucher: Die nächste Küste ist nie weit. Es versteht sich also von selbst, dass Meeresfrüchte und Fische hier zu jedem guten Essen dazugehören. Am besten kann man diese in den Orten Agia Marina oder Panteli genießen.

Von dort aus gut zu sehen ist auch die mittelalterliche Festung der Panagia, die hoch über der Insel thront, ebenso wie eine Reihe weißer Windmühlen, die neuerdings mit einem kleinen Museum von dem früheren Leben der Inselbewohner erzählen. Auch ein Besuch im Volkskunde- und Geschichtsmuseum im Beleni-Turm lohnt sich, um mehr über Leros zu erfahren.

Am besten lernen Besucher die Inselbewohner jedoch kennen, wenn sie sich in ihrer Königsdisziplin üben: Einem köstlichen und üppigen Abendessen nach Sonnenuntergang, bei dem über Gott und die Welt philosophiert wird. Jamas!