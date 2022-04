Highlights rund ums Osterfest in Niederösterreich

„Zeitgleich mit dem Frühlingsbeginn haben in Niederösterreich die ersten Ostermärkte und -veranstaltungen eingeladen. Jetzt ist die beste Zeit, Niederösterreichs aufblühende Landschaft zu entdecken und den Ausflug mit einem Kurzurlaub in Niederösterreich zu kombinieren“, erläutert Tourismuslandesrat Jochen Danninger. „Neben den Ostermärkten ist vor allem auch die Niederösterreichische Landesausstellung, welche am 26. März gestartet hat, ein toller Freizeittipp! Die gesamte Region Marchfeld, lädt zum Entdecken ein“, so Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung.

Foto: NLK Burchhart