Orte, an denen man in Niederösterreich Abkühlung findet

Die Hitze belastet nicht nur die Umwelt, sondern auch viele Menschen. Die aktuelle Hitzewelle mit Temperaturen jenseits der 30 Grad macht vielen zu schaffen. Der Ausblick von Wetter- und Klimaexperten zeigt, dass in Zukunft keine Erleichterung zu erwarten ist. Im Gegenteil: Es wird wohl noch heißer. Die NÖN hat sich deshalb angesehen, an welchen Orten im Land man der Hitze am besten entkommt. Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) erklärt, dass es verschiedene Klimaszenarien gibt. Die Trends zeigen jedoch definitiv einen starken Temperatur-Anstieg.

Die stärkste Abkühlung findet man, laut dem Wetter-Experten, in den Bergen und auf Gipfelstationen. Neben den hochgelegenen Orten gibt es aber auch andere Plätze, an denen es ein wenig frischer ist. Als Beispiel in Niederösterreich nennt er den Stadtpark in Wiener Neustadt. Grundsätzlich rät er, dass man sich an unverbauten, nicht versiegelten, schattigen Plätzen in der Nähe von Gewässern aufhalten sollte.

Orte, an denen es auch an Hitze-Tagen kühl – oder zumindest erträglich – bleibt (ein Auszug):

Lunz am See

Der kälteste See Niederösterreichs bietet neben den niedrigen Temperaturen auch eine Auswahl an verschiedenen Aktivitäten, wie beispielsweise Bootfahren, Wandern, Radfahren oder einfach nur Entspannen und Schwimmen im kühlen See.

Hirschenkogel

Das traditionelle Skigebiet an der Grenze zur Steiermark eignet sich auch im Sommer perfekt für einen kühlen Ausflug mit einer großen Auswahl an Wanderrouten. Außerdem gibt es seit diesem Sommer auch einen Waldseilgarten, der zu einem Abenteuer unter den kühlen Baumwipfeln einlädt.

Erlaufsee

Der Erlaufsee bietet mit einer Wassertemperatur von ca. 21 Grad Erfrischung – außerdem ein vielfältiges Freizeitangebot sowie eine Vielzahl an Wanderungen.

Bärnkopf

Bärnkopf ist mit einer Höhe von bis zu 1000 Metern über dem Meeresspiegel die höchstgelegene Gemeinde des Waldviertels. Durch die Lage inmitten des größten geschlossenen Waldgebietes Österreichs bietet sie viele verschiedene Wanderwege bei angenehmen Temperaturen.

Mönichkirchen

Der beliebte Wintersportort ist mit einer Durchschnittstemperatur von 20,2 Grad im Juli der perfekte Ort für einen erfrischenden Nachmittag.