Mariazellerbahn: Partnerreise zur Rhätischen Bahn

Von 13. bis 15. Mai 2022 findet nun die erste exklusive Sonderreise zur Schweizer Partnerbahn statt. „Die Mariazellerbahn unter dem Dach unserer Niederösterreich Bahnen und auch die Rhätische Bahn stehen für attraktive Mobilität verbunden mit einzigartigen Erlebnissen. Unser gemeinsames Ziel ist es, unverzichtbares Natur- und Kulturerbe erfolgreich in die Zukunft zu führen und unseren Gästen unvergessliche Momente zu schenken“, informiert Niederösterreichs Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

Die Sonderreise zur Rhätischen Bahn von 13. bis 15. Mai 2022 bietet in drei Tagen besondere Einblicke in die Welt der Rhätischen Bahn. Highlights der Reise sind neben den Bahnfahrten, der Besuch des Hauptsitzes der RhB in Chur, der Besuch der RhB Hauptwerkstätte in Landquart und der Bergausflug auf die Diavolezza auf 3.000 Meter Höhe. Alle Informationen zur Reise gibt es unter: https://www.mariazellerbahn.at/themenreise-rhaetische-bahn

Die Rhätische Bahn ist die größte Alpenbahn der Schweiz: Zur weltbekannten Flotte zählen unter anderen der Glacier Express und der Bernina Express. „Höchste Qualitätsansprüche, außergewöhnliche Kund*innenorientierung und regionale Verwurzelung zeichnen sowohl die Rhätische Bahn als auch die Mariazellerbahn aus. Die exklusive Sonderreise soll ein sichtbares Zeichen der gelebten Partnerschaft sein und unseren Kund*innen gleichzeitig ein Bahnerlebnispaket der ganz besonderen Art bieten“, ergänzt Niederösterreich Bahnen Geschäftsführerin Barbara Komarek.

Für Bahnbegeisterte aus der Schweiz und die Mitglieder des RhB Clubs wurde ebenfalls eine Partnerreise konzipiert. Die Reise führt von 20. bis 22. Mai 2022 zur Mariazellerbahn.