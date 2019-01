Sie lässt sich ohne Widerstand von ihrer Schale lösen. Süßlicher Geruch entfaltet sich durch die Trennung von der Frucht. Was unbekannt, aber doch vertraut schmeckt, ist eine Banane, gewachsen auf einer Plantage in Sri Lanka. Doch der Geschmack ist intensiver, süßlicher und echter als der, den man von den Bananen aus unseren europäischen Supermärkten kennt.

Die Banane teilte sich noch vor weniger Zeit eine Staude mit vielen anderen Bananen. Dass ihr Weg vom Baum in den Mund ein kürzerer ist, als man als Europäer gewöhnt ist, nimmt man schon am Duft wahr.

Intensive Gerüche sind ständige Begleiter bei einer Reise in Sri Lanka. Riecht es in der Hauptstadt Colombo bei dampfigem Tropenwetter nach starkem urbanen Verkehr, nimmt man im Landesinneren, umringt vom Dschungel, angenehmere Düfte wahr.

Weltkulturerbe Sigirya: beliebteste Sehenswürdigkeit

Rund zwanzig Kilometer von der Stadt Dambulla entfernt erhebt sich majestätisch der sogenannte Löwenfelsen Sigiriya. In rund einer Stunde lässt sich der Felsen, der zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, erklimmen. Einst hat ein mächtiger Herrscher dort seinen Palast erbaut.

Wer es ganz nach oben schafft, kann noch heute seinen Thron, Pavillons und seine Schwimmbäder erkennen. Schwindelfrei sollen Besucher auf jeden Fall sein, wenn sie die jahrhundertealten Fresken sehen wollen, die barbusige Frauen zeigen.

Über 30 verschiedene Sorten von Bananen wachsen in Sri Lanka. Auf der Insel, die eine Fläche von rund 66.000 Quadratkilometer hat, herrscht tropisches Monsunklima. | Theresa Sturm

Über eine Wendeltreppe aus Metall kann man diese bestaunen. Viele der Fresken seien leider stark beschädigt, erzählt der singhalesische Reiseleiter Akthar Mohammed.

Wer den Aufstieg von Hunderten Stufen schafft, wird am höchsten Punkt mit einem unglaublichen Ausblick belohnt. Rundum ist dicht bewachsenes Dschungelgebiet. Den Namen hat der Löwenfelsen wahrscheinlich vom Tor, wo der letzte Teil des Aufstiegs startet. Früher dürfte sich hier ein riesiges Löwenmaul befunden haben. Nur noch riesige Löwentatzen sind heute neben dem Eingang erhalten.

Einheimisches Essen von einheimischen Köchinnen

Zur Stärkung nach dem Felsenaufstieg geht die Rundreise weiter zum Dorf-Trekking nach Dambulla. Mit dem Boot erreicht man über den See Randeniya direkt das Dorf Pelwehera, wo etwa dreimal die Woche einheimische Frauen für Touristen kochen.

Nandani lacht, als sie mit ihrer Machete hantiert und für jeden ihrer Gäste eine Kokosnuss gekonnt öffnet. Malika reibt währenddessen frische Kokosraspeln für das Kokos Sambol, welches mit Chilischoten eine ideale Beilage für Currys gibt. Der Selbstversuch zeigt: Auch fürs Reiben der Kokosraspeln muss die richtige Technik gelernt sein. Der frische Kokosduft ist dennoch intensiv.

Um in der Wildnis lebende Elefanten sehen zu können, bietet sich der MinneriyaNationalpark an. Hunderte Exemplare leben dort geschützt und nähern sich denSafari-Jeeps ganz furchtlos bis auf wenige Meter. | Theresa Sturm

Auf den Teller wird als Unterlage ein Teil eines Palmenblattes gelegt. So wird überflüssiger Müll vermieden und die Teller müssen nicht abgespült werden. Dass die einheimischen Frauen Praktikerinnen sind, merkt man auch bei den vielen Gängen: Mango-, Fisch-, Hühnercurry sowie Coconut Sambol, gebratene Auberginen und Reis werden in kürzester Zeit zubereitet. Fehlen darf auch hier nicht Papadam.

Der dünne in Kokosöl frittierte Fladen ist fast bei jeder singhalesischen Mahlzeit Bestandteil und knackst wie Chips, wenn man hineinbeißt.

Kein einfaches Leben zwischen „sanften Riesen“ und Menschen

Vom Duft der Kulinarik führt die Reiseroute weiter zum Duft der Freiheit in den Minneriya Nationalpark. Hunderte Elefanten leben hier in freier Wildbahn. Zu Beginn der Jeep-Safari könnte man meinen, dass man sich mit dem Anblick des Kots der Tiere zufriedengeben muss. Nach einiger Zeit zeigen sich die Säugetiere dann aber ganz nahe.

So beeindruckend die Tiere in ihrem natürlichen Habitat sind, so unromantisch wird es, wenn sich auch die Jeeps voll mit Touristen wie eine Herde versammeln, wenn an einer Stelle mehrere Elefanten grasen. Die Begegnungen von Mensch und Tier sind generell nicht immer ganz unproblematisch, erzählt auch Reiseführer Mohammed.

Was er damit meint, merkt man bald schon auf der Weiterfahrt im Bus. Dieser hält plötzlich, weil Elefanten auf der Straße stehen. Die Wanderrouten der Tiere kreuzen oft auch wichtige Verkehrspunkte.

Eine Insel der Götter und Tempelanlagen

Laut der Volkszählung 2012 sind etwa 70 Prozent der Bevölkerung in Sri Lanka Buddhisten, rund 13 Prozent Hindus, ca. zehn Prozent Muslime und an die sieben Prozent Christen. Unzählige Buddhastatuen, kitschig, majestätisch, riesengroß, vergoldet oder aus Stein sind im Alltag zu sehen. Der Glaube an Buddha ist allgegenwärtig.

„Vorher habe ich ein Mädchen beobachtet. Sie hat gesehen, dass ein Straßenhund durstig ist und ihm etwas von ihrem Wasser gegeben“, sagt Akthar Mohammed am Weg zu einem buddhistischen Kloster in Matale, eine Stadt im Landesinneren. Das sei eigentlich schon sehr buddhistisch, also jemand anderem zu helfen, erklärt Mohammed: „Jeder hat die Fähigkeit, ein Buddha zu werden.“

Das bestätigt auch der Mönch Guomin Swamin Wahanse, der seit seinem 13. Lebensjahr im Kloster lebt. Er erklärt den Buddhismus ganz einfach: Statt Schlechtem solle man etwas Gutes tun. Das sei auch seine Motivation gewesen, Mönch zu werden.Der 28-Jährige macht mit seiner in sich ruhenden Art aber auf jeden Fall Werbung für den Buddhismus. Dass er Kinder unterrichten dürfe, mache ihm Freude. Aber auch, wenn er einer Journalistengruppe, die er eingangs mit seinem Smartphone fotografiert hat, Rede und Antwort stehen kann. Die Frage, ob er auch eine WhatsApp-Gruppe mit den anderen Mönchen habe, lässt Swamin Wahanse dann aber doch unbeantwortet, er lächelt verschmitzt.

Bevor die Sonne untergeht, entwickelt sich eine fast magische Stimmung. Diese kannim AVANI Kalutara Resort im Südwesten Sri Lankas am beinahe menschenleeren Strandgenossen werden. | Theresa Sturm

Der hohe Stellenwert des Buddhismus zeigt sich auch in Kandy bei einem Besuch des heiligen Zahntempels (Sri Dalada Maligawa). Die Gerüche sind auch hier intensiv. Es ist heiß und stickig in den prunkvollen Räumlichkeiten. Der Besuch im Zahntempel ist für Gläubige etwas ganz Besonderes. Familien, Schwangere, ältere Leute und Kinder drängen sich durch die engen Gänge, um einen Blick vom linken Eckzahn des historischen Buddhas Siddhartha Gautama zu erhaschen, der, laut Überlieferung, dort als Reliquie aufbewahrt wird. Der Duft exotischer Blumen, die als Opfergaben mitgebracht werden, vermischt sich mit dem von Räucherstäbchen und Schweißgeruch Hunderter Pilger. Begleitet wird das Spektakel von lauten Trommeln. Buddha ist hier, auch wenn man den Zahn nicht erblickt, allgegenwärtig.

Allgegenwärtig sind in Sri Lanka auch Chilis. Selbst in den touristischen Gebieten ist die srilankische Küche oft unglaublich scharf. Wer die Pizza in Österreich schon zur Sicherheit ohne Pfefferoni bestellt, sollte lieber zweimal nachfragen, ob das Curry „spicy“ ist. Das Urteil der Sri Lanker ist hier mit Vorsicht zu genießen. „Not spicy“ kann bedeuten, dass dem Durchschnittseuropäer schon nach dem zweiten Bissen die Tränen in die Augen steigen.

Gewürzeliebhaber kommen jedoch auf ihre Geschmacksknospenkosten. Um zu sehen, wie die typischen Gewürze wachsen, bieten „Spice Gardens“ Einblicke. Rohan Ratnayake, Führer in einem Gewürzgarten, zeigt etwa Vanilleschoten und Pfeffer: Beides wächst auf Lianen. Kaum zerbröselt er eine Zimtstange in seinen Fingern, liegt Weihnachten in der Luft.

Hochland Sri Lankas zeigt sich von britischer Seite

Vor der Fahrt mit dem Zug in das Hochland Sri Lankas sollte man sich nicht mehr auf die gewohnt hohen Temperaturen verlassen. Schon während der Fahrt mit dem Zug wird es merklich kälter. Etwa vier Stunden dauert die Fahrt nach Nuwara Eliya. Es ist die landschaftlich wohl schönste Strecke des Landes. Besonders Mutige können sich in die offenen Türen der Waggons setzen und spüren dabei die Grashalme an den Beinen. Auf etwa 2.000 Meter Seehöhe in Nuwara Eliya angelangt, stecken die wartenden Reisenden ihr Gepäck und teilweise ihre Kinder durch die Zugfenster. Nur so können sie einen Sitzplatz ergattern.

Der Großteil des in Sri Lanka produzierten Tees ist Schwarztee. Gute Teepflückerinnen ernten in der Stunde zwei bis drei Kilo Tee. | Teresa Sturm

Im Hochland Sri Lankas bemerkten schon die Briten damals die idealen Bedingungen, um Tee anzubauen. „Damro Tea“ etwa hat Plantagen auf über 5.000 Hektar. Im Hauptquartier des Unternehmens können die verschiedenen Teesorten durchgekostet und -gerochen werden. Der Job einer Teepflückerin ist hart, immer weniger Arbeitskräfte finden sich dafür. Bis zu drei Kilo können pro Pflückerin und Stunde gesammelt werden.

Eine Kunst, richtig mit den Händen zu essen

Als ideales Mitbringsel bieten sich neben Ceylon Tee Gewürze aus dem Supermarkt an (hygienischer und billiger als anderswo). Oder man bringt den Verwandten daheim bei, wie Sri Lanker traditionell essen: mit den Händen. Reis wird mit den Fingerspitzen mit Curry vermischt und ein Bällchen damit geformt. Dieses wird dann mit dem Daumen über die anderen Finger in den Mund geschoben. Es gibt auf jeden Fall die eine oder andere Möglichkeit, den Duft des Landes auch nach Hause mitzunehmen.