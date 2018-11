Neues aus alten Zeiten .

Richtig schön und richtig altmodisch sind die (Bild-)Bände, die Ulrich Winkler-Hermaden im Weinviertler Schleinbach macht. Der jüngste erzählt vom Industrieviertel. Und das so schön, dass man sich am liebsten gleich in die Südbahn setzen mag – und hinfahren in die Vergangenheit.