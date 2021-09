Resort. Das Marina Azzurra Resort**** liegt in der Gemeinde von Lignano Sabbiadoro, am linken Flussufer des Tagliamento, ca. zwei Kilometer von der Flussmündung entfernt, welche die natürliche Grenze zwischen den Regionen Friaul-Julisch Venetien und Venetien bildet. Das

Resort erstreckt sich auf einer Grün-fläche von 120.000 Quadratmetern. Rund 2.500 Meter vom Strand sowie vom Zentrum von Lignano Sabbiadoro und Bibione entfernt. Drei Haustypen stehen zur Auswahl: Houseboat River, Houseboat Lagoon und Houseboat Garden. Jeweils 65 Quadratmeter groß – im „Erdgeschoß“ ein Wohn-zimmer, ein Kinderzimmer, ein Schlafzimmer, ein Bad mit Dusche/WC, da-rüber die Küche und die Terrasse.

Insgesamt gibt es um die 100 Hausboote. Übrigens: Vierbeiner sind herzlich willkommen!

Preisbeispiel: Houseboat River – zwei Erwachsene und zwei Kinder (unter sechs Jahren), ohne Verpflegung, von 24. bis 30. September – 998,40 Euro.

Das Marina Azzurra Resort gehört zur Europa Tourist Group (u. a. Savoy Beach Hotel***** und Lino delle Fate Resort****, jeweils in Bibione).

www.marinazzurraresort.com, Booking Center +39 0431 430144

Lignano Sabbiadoro. Lignano Sabbiadoro ist ein Badeort an der italienischen Adria-Küste in der Region Friaul-Julisch Venetien mit knapp 7.000 Einwohnern. Der Ort besteht aus drei Teilen: Sabbiadoro (im Nordosten, beinamensgebend für den gesamten Ort), Pineta und Riviera (an der Mündung des Tagliamento). Lignano erstreckt sich in Form einer Halbinsel über die nordöstliche Hälfte des Tagliamento-Deltas zwischen der Lagune von Marano und der offenen Adria. Die Landschaft ist flach und war bis vor wenigen Jahrzehnten ein Sumpfgebiet. Lignano und der Massentourismus: Über sechs Millionen Touristen kamen 1975 – dieser Rekordwert wur-de seither nicht mehr erreicht.

Tagliamento. Der Tagliamento ist der bedeutendste der letzten Wildflüsse der Alpen. Der Fluss ist 170 Kilometer lang, entspringt am Mauriapass in der Provinz Belluno, durchfließt Karnien, nimmt die Fella aus dem Kanaltal auf, tritt bei Gemona del Friuli in die norditalienische Tiefebene und mündet zwischen Bibione und Lignano Sabbiadoro in die Adria.

Ausflüge

Grundsätzlich: Für Ausflüge vom Marina Azzurra Resort aus (ebenso Einkäufe) braucht man das Auto – oder zumindest das Fahrrad.

Hier ein paar Ausflugstipps:

– Der Parco Zoo Punta Verde ist ein Tierpark in Lignano Sabbiadoro. Der 1979 eröffnete Zoo am linken Ufer des Tagliamento beherbergt rund 100 verschiedene Tierarten.

– AquaSplash – großer Wasserpark in Lignano Sabbiadoro, mit vielen Rutschen für Groß & Klein.

– Ein bekannter Park ist der Park Hemingway in Lignano Sabbiadoro, der dem Schriftsteller gewidmet ist, der aus Urlaubs- und beruflichen Gründen angenehme Aufenthalte in Lignano verbrachte.

– Die Altstadt von Portogruaro ist im Stil der venezianischen Gotik und nahezu vollständig erhalten. Als architektonische Attraktionen gelten vor allem das Rathaus aus dem 13. Jahrhundert mit einem markanten Zinnenkranz, der schiefe Glockenturm des Doms zu Portogruaro und die alten Mühlen im Zentrum der Stadt.

– Eine romantische Variante, um von Lignano Sabbiadoro nach Venedig zu kommen, ist zweifellos das Schiff. Absolut empfehlenswert!

Essen.

Hier drei Restaurant-Tipps:

– Restaurant Da Gigi Marchetto, Lignano Sabbiadoro, vom Resort nur ein Katzensprung entfernt (ginge sogar zu Fuß). Köstliche Fisch- und Fleischgerichte, die auf dem Holzgrill zubereitet werden. Beliebt bei den Einheimischen.

– Croce del Sud, im Herzen von Lignano Sabbiadoro. Viele sagen: „Die erste Adresse“, recht haben sie! Hummer, Scampi, Wildlachs, Tintenfische … die Auswahl ist riesig! Leider am Abend übervoll. Tipp: Mittagessen.

– Pizzeria Milano, Bibione. Süße Verführung: die besten Meringata – mit Schoko oder Erdbeeren – von ganz Italien …