Eine Genussreise in eine Region der Lombardei, in der die Zeit still stehen zu scheint. Einfach fallen lassen.

Franciacorta – ein Wein, ein Land. 19 Gemeinden umfasst die nördlich von Brescia gelegene Region der Lombardei, die dem Schaumwein seinen Namen gibt. Im Norden begrenzt sie der pittoreske Iseosee, der nur ein paar Kilometer westlich des hierzulande viel bekannteren Gardasees liegt.

Berühmtheit gelangte der Iseosee im Frühsommer 2016, als der Künstler Christo die Inseln des Iseosees mit leuchtend gelben „Floating Piers“ verband und damit einen Besucheransturm auslöste. Knapp 1,3 Millionen Gäste strömten innerhalb von zwei Wochen zum Iseosee. Inzwischen ist wieder Ruhe eingekehrt. Ruhe, die sowohl Einheimische als auch Touristen in vollen Zügen genießen.

Ruhe und Langsamkeit sind auch wesentliche Herstellungsmerkmale des Franciacorta. Die Geschichte des Weinbaus geht in das 16. Jahrhundert zurück, als der Landstrich geprägt war von großen klösterlichen Einrichtungen. Schon damals wurde in der Franciacorta guter Wein in einer Menge hergestellt, die über den Bedarf der lokalen Bevölkerung hinausging.

Erster italienischer Wein mit DOCG-Zertifikat

Seine moderne Geschichte beginnt 1961, als elf Hersteller von Franciacorta-Wein mit insgesamt 29 Hektar Weinbergen die Produktion von Pinot di Franciacorta in Angriff nahmen. Das war der erste Schritt auf dem Weg zum großen Erfolg, den die Franciacorta-Methode, die seit Generationen angeeignetes handwerkliches Wissen harmonisch mit modernsten Technologien verbindet, in den darauf folgenden Jahren haben sollte.

1990 schlossen sich 29 Hersteller zum Franciacorta-Konsortium zusammen. Fünf Jahre später erhielt der Franciacorta als erster italienischer Wein, der mit einer zweiten Flaschengärung (Champagner-Methode) hergestellt wurde, das Zertifikat „Denominazione di Origine Controllata e Garantita“ (kon-trollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung).

Ausschließlich von Hand gelesen

Franciacorta wird aus Trauben der Sorten Chardonnay, Pinot Nero und Pinot Bianco hergestellt. Sie werden je nach Jahrgang zwischen der ersten August- und der ersten Septemberdekade ausschließlich von Hand gelesen, danach sanft gepresst, ehe durch Zugabe des Tirage-Likörs und der Hefen zu den Basisweinen die zweite natürliche und langsame Gärung in Gang gesetzt wird.

Die mit einem Metallkronkorken versiegelten Flaschen werden in den Kellereien über einen langen Zeitraum (mindestens 18 Monate) horizontal gelagert und nach der Veredelung täglich um eine Achteldrehung gewendet. Bis zu 15.000 Flaschen drehen geschulte Fachkräfte am Tag. Am besten lässt man sich die Franciacorta-Methode bei einer Führung durch eines der großen Weingüter beschreiben – inklusive Verkostung.

Geschichte und moderne Innovationen verschmelzen auch in der Borgo Antico San Vitale in Borgonato mitten im Herzen der Franciacorta miteinander. Der ehemalige aus dem Mittelalter stammende Kirchenkomplex dient heute als Grappa-Destillerie, Museum, noble Veranstaltungs-Location und Restaurant. An diesem Ort weiß man, warum die östliche Lombardei 2017 als „European Region of Gastronomy“ ausgezeichnet wurde.

Refugium & Ort gelebter Gastfreundschaft

Viel an Geschichte steckt auch hinter dem Cappuccini Resort – ein Refugium, in dem die Zeit still stehen zu scheint. Das ehemalige, mitten in den Weinbergen gelegene Franziskaner-Kloster ist seit 1987 im Besitz der Familie Pelizzari. Sorgfältig restauriert findet man den gleichen alten Charme der verschiedenen architektonischen Elemente, der schon die Mönche inspiriert haben muss. Dort findet der Gast qualitativ hochwertige Dienstleistungen, Gastfreundschaft und hervorragendes Essen, das keine Wünsche offen lässt.

15. und 16. September: Franciacorta Festival

Das Cappuccini Resort bietet sich auch als Ausgangspunkt für die Erkundung der Franciacorta-Region an. Ein idealer Zeitpunkt dafür ist das Wochenende um den 15. und 16. September. Da findet das Franciacorta Festival statt. Entlang der 80 Kilometer langen Franciacorta-Weinstraße öffnen die Kellereien ihre Türen, bieten Führungen und Verkostungen an. Einige Res-taurants locken mit thematischen Menüs. Dazu gibt es Veranstaltungen zu den Themen Essen, Wein, Kultur, Sport und Natur.