Abschalten, ohne viel hinzublättern!.

Fallen die Blätter, fallen auch die Preise in der Sole Felsen Welt! Buchen Sie bis Ende September für die Monate September, Oktober, November und sichern Sie sich 15 % Rabatt auf Ihren Aufenthalt mit Frühstück! Entscheiden Sie sich jetzt für Ihre Auszeit in Gmünd und übernachten Sie zum Beispiel statt um 102 € pro Person um nur 87 € mit Frühstück. Mit Bad, Sauna und Hotel**** bietet die Sole Felsen Welt das perfekte Rundum-Erholungspaket.

Folgende Highlights erwarten Sie ab 3 Tagen / 2 Nächten:

2 Übernachtungen im Sole Felsen Hotel ****

Reichhaltiges Frühstücksbuffet von 07:00 bis 10:30 Uhr

Vielfältiges Abendbuffet von 18:00 bis 21:30 Uhr (Nur bei Buchung des Arrangement Halbpension inkludiert.)

Ganztägiger Eintritt in das Sole Felsen Bad und die Sole Felsen Sauna (auch am An- und Abreisetag)

Alle Inklusivleistungen des Sole Felsen Hotels****

Aktion gilt nur bei Buchungen ab 2 Nächten zu den angeführten Terminen. Kann nicht mit anderen Aktionen und Urlaubsangeboten kombiniert werden. Gültig vorbehaltlich Verfügbarkeit. Tägliche Anreise möglich.

Relaxed durch die kalte Jahreszeit

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Stress das Immunsystem schwächt. Gerade im Herbst und Winter sind wir anfälliger für Krankheiten wie Erkältungen, grippale Infekte oder Gruppe. Wer entspannt ist, hat ein geringeres Infektrisiko. Wenn das Laub fällt, ist also die beste Zeit, sich fallen zu lassen! Fahren Sie nach Gmünd ins wunderschöne Waldviertel. Tauchen Sie in der Sole Felsen Welt ein in eine Welt voller Entspannung.

Angenehm wohltuend

Fernab vom Stress hilft ein Bad in Bad Ischler Heilsole, die innere Ruhe wiederzufinden. Die Heilsole wirkt sich zudem positiv auf das Hautbild aus, sie ist kreislaufstabilisierend und senkt den Blutdruck. Auf knapp 1.000 m2 Wasserfläche tut sich eine Badewelt mit fünf Sole Felsen Becken, einem Sportbecken, Whirlliegen, Luftsprudelsitzplätzen, Massagedüsen, Sole Relax Lagunen und vielen weiteren plätschernden, sprudelnden Attraktionen auf.

Wärme tanken

Ein Besuch der großzügigen Saunawelt lädt nicht nur zum Abschalten ein, sondern kurbelt auch Ihre Abwehrkräfte an. Die Sole Felsen Sauna empfängt Sie mit Düften, Wärme und Wohlbehagen. Für Abwechslung sorgen die alle 30 Minuten geführten Aufgüsse, die von den Saunameistern zelebriert werden. Neben Felsen-Hamam, Saunabar, Dampfgrotte, Infrarotkabine und jeweils drei Saunen im Innen- und im Außenbereich stehen Ihnen die Ruhe- und Liegebereiche mit Blick auf den idyllischen Asangteich zur Verfügung. Nach dem Saunagang bietet der Naturteich zu jeder Jahreszeit Abkühlung und Erfrischung.

So viel zu entdecken

Bekanntlich stärken auch Aktivitäten an der frischen Luft unser Immunsystem. Das Sole Felsen Hotel**** ist der ideale Ausgangspunkt, um das mystische Waldviertel mit seinen ursprünglichen Naturparks und sagenumwobenen Schlössern zu entdecken. Vor allem im Herbst entfaltet die raue und doch sanfte Landschaft ihren besonderen Reiz. Starten Sie von hier aus zu einer Erkundungstour. Wanderwege und Mountainbike-Strecken führen Sie durch Wälder und vorbei an einzigartigen Naturschätzen. Im Naturpark Blockheide mit seinen moosbewachsenen Wackelsteinen spüren Sie den Herzschlag der Natur.

Da bleibt man gern länger

Nach ausreichend Bewegung und Action haben Sie sich eine Stärkung verdient. Im Restaurant des Sole Felsen Hotels**** erwarten Sie kulinarische Höhepunkte. Typische Schmankerl aus der Region und weitere Köstlichkeiten gepaart mit erlesenen Weinen schmecken im gemütlichen Ambiente des geschmackvoll eingerichteten Wintergartens gleich noch besser. Krönen Sie einen ereignisreichen Tag mit einem perfekt gemixten Cocktail oder einem guten Glas Whisky an der Hotelbar. Fallen Sie danach glücklich ins Bett. Die Naturzimmer mit der Kraft des Waldviertler Urbaums sorgen dafür, dass Sie besonders gut schlafen. Das Holz verströmt einen angenehm harzigen Duft und beruhigt. In Kombination mit der Zirbe fördert es einen tiefen erholsamen Schlaf. Jedes Zimmer versprüht seinen ganz individuellen Charme. Singles, Pärchen und Familien fühlen sich hier gleichermaßen wohl.