Urlaub mit Geschichte in Kroatien

Einfach herrlich! Seit 1895 empfängt dieses Haus seine Gäste in erhabener Küstenlage mit malerischem Panorama und einem großen mediterranen Park. Im Stil der Belle Epoque erbaut, versetzt das Traditionshaus seine Besucher bereits beim ersten Betreten in eine andere Zeit. 114 stilvolle Zimmer und Suiten vereinen mondänen k.u.k.-Stil mit zeitgemäßem Vier-Sterne-Komfort.

Ein eleganter Wellnessbereich mit finnischer Sauna, Dampfbad, Infrarotkabine, Behandlungsangebot, Hallenbad und beheiztem Meerwasser-Außenpool lädt zum Relaxen, zum Runterkommen.

Echtes Strand-Feeling stellt sich am hoteleigenen Sandstrandabschnitt ein, übrigens eine echte Rarität in Kroatien. Dieser ist nur drei Minuten fußläufig vom Hotel entfernt gelegen. Im hip designten Strandrestaurant, im Palace Beach, und der Beach-Bar werden feinste Adria-Snacks, Cocktails sowie italienisches Eis serviert. Liegen und Sonnenschirme stehen den Hotelgästen natürlich kostenlos zur Verfügung.

Wie heißt es so schön: Die Seele baumeln lassen … Mit Blick auf das Mittelmeer und die Insel Krk. Foto: Monika Loeff

Geheimtipp: Mit dem hoteleigenen Boot gibt es die Möglichkeit, romantische Buchten fernab vom Trubel am Strand zu erkunden oder eine Panoramafahrt entlang der Küste zur Brücke von Krk zu machen (die Insel Krk liegt übrigens genau gegenüber dem Hotel). Oder wie wäre es mit einem Ausflug zu den Plitvicer Seen? Ebenfalls sehenswert.

Das Kvarner Palace liegt im Herzen der Riviera von Crikvenica (deutsch: Kirchlein), in einem historischen Städtchen, das rund 37 Kilometer von Rijeka entfernt ist, nur gute zwei Fahrstunden mit dem Auto von der österreichischen Grenze weg liegend. Die Monarchie lässt herzlich grüßen: Während damals in Opatija der österreichsche Adel urlaubte, war in Crikvenica der ungarische Adel. Das Flair und den Charme der Belle Epoque erlebt man in der ganzen Region auch heute noch in vielen Bauten, Details und der fast aristokratisch anmutenden Lebensart. Wie gesagt: einfach herrlich!