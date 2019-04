Selbst wenn sie in einer der tollen All inclusive-Anlagen wohnen, gehen sie ruhig einmal raus und geben sie sich dem afrikanischen Lebensgefühl hin. Apropos All inclusive Anlagen: Hier findet sich wirklich für jeden Geschmack genau das Richtige. Alleine auf Boa Vista gibt es 3 RIU Hotels.

Im Süden das einsam gelegene RIU Touareg für Erholungssuchende oder das moderne und neue RIU Palace Boa Vista neben dem orientalisch anmutenden RIU Karamboa. Mein Favorit ist das Iberostar Boa Vista. Als letztes Hotel an der Praia de Chaves genießen sie den kilometerlangen Dünenstrand fast alleine. In der wunderschönen blühenden Tropenlandschaft der Anlage finden sie die Bungalows harmonisch eingebetet.

Die Bungalows mit direktem Meerblick haben teilweise eine eigene kleine Liegewiese. Vom einheimischen Barkeeper haben wir dann auch die besten Wettertipps bekommen: Mai und Juni sind am wenigsten windig, während der November am stürmischsten ist. Kitesurfer, Surfer und Wellenreiter finden hier nicht nur eine gut ausgestattete Basis am Strand, sondern auch den besten Wind.