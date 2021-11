Besinnliche Zeit im Alpiner Thermen-Advent genießen

Verbringen Sie diese besondere Zeit an einem Ort, der von herzlicher Gastfreundschaft und wunderbarer Natur geprägt ist und schaffen Sie unvergessliche Erinnerungen gemeinsam mit Ihren Liebsten.

Das Angebot „Alpiner Thermen-Advent“ beinhaltet 3 Tage bzw. 2 Nächte in einem unserer gemütlichen Almapartments (ohne Verpflegung), einen Tageseintritt inklusive Sauna in das Thermal Römerbad oder in die Familien- & Gesundheitstherme St. Kathrein sowie einen Glühwein bei uns im Resort. Die Möglichkeit eines „Late Check-outs“ bis 14 Uhr garantiert eine stressfreie Abreise.

Kirchleitn ist ein Ort grenzenloser Freiheit, am Fuße des UNESCO Biosphärenpark Nockberge, in Bad Kleinkirchheim. Das Resort ist aufgeteilt in 2 außergewöhnliche Dörfer: Oberkirchleitn & Unterkirchleitn. In beiden Dörfern befinden sich gemütliche Almapartments, die ein Gefühl von zu Hause vermitteln. Der Winter in Bad Kleinkirchheim ist bekannt für unberührte, weiße Winterlandschaften und verschneite Berggipfel, soweit das Auge reicht. Ob Skifahren, Winterwandern, Eislaufen, Langlaufen oder einen gemütlichen Tag in der Therme verbringen - die Region rund um Kirchleitn überzeugt mit einem abwechslungsreichen Angebot für einen spektakulären Winterurlaub.

Direkt neben den Apartments befindet sich die Brunnachbahn als Einstieg in das Weltcup Skigebiet mit über 100 km Pisten, die mit Kidsslopes, Snowpark und Rennpisten allen Ansprüchen gerecht werden. Für einen entspannten Wellness- und Badetag sorgen die beiden Thermen in Bad Kleinkirchheim. Nach einem erlebnisreichen Tag auf der Piste oder ruhigen Momenten in der Therme, steht dann gemeinsames Kochen im Apartment an, dazu ein genussvolles Glas Wein beim knisternden Kaminfeuer genießen.

Buchen Sie jetzt Ihr Apartment in Kirchleitn und verbringen Sie eine harmonische Adventszeit in Kärnten! Tauchen Sie ein in ein einzigartiges Erlebnis- und Abenteuerland inmitten traumhafter Natur und grenzenlosen Möglichkeiten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Das Angebot ist vom 26.11.2021 bis 19.12.2021 gültig.

Preis pro Apartment/Nacht: ab € 73 bzw. € 146

Weitere Informationen zu diesem Angebot finden Sie hier.