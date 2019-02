Korfu hat mich bereits nach der Landung verzaubert und ich habe mich in dieses grüne Fleckchen Erde verliebt, deshalb reise ich diesen Sommer mit meiner Familie in den Norden der Insel, ins wunderschöne Best Familiy Roda Beach & Spa ****+. Das Hotel verfügt über eine weitläufige Anlage mit 25 Hektar Grünfläche und direkter Lage am feinen Sandstrand, sowie komfortablen Zimmer im landestypischen Stil. Der Kinderclub wartet auf die Kids mit tollen Aktivitäten, sowie auch für die Eltern bietet der Spa Bereich eine Reihe von Anwendungen für Ihre perfekte Auszeit.

Ein unbedingtes Muss ist der Besuch des Wasserparks „Aqualand“ in Agios Ioannis. Dieser lässt Kinderherzen höherschlagen und bietet einen Extra-Bereich für die Kleinen im Alter von 4-8 Jahren und einen Actionbereich für die etwas größeren Kinder. Gerne möchte ich Ihnen auch das Restaurant „The Venetian Well“ in Korfu Stadt empfehlen. Mit den kleinen Aufmerksamkeiten aus der Küche habe ich 7 Gänge gezählt und jeder einzelne ist ein kleines Kunstwerk, welches auf der Zunge explodiert. Lassen Sie sich verwöhnen, gerne bin ich Ihnen dabei behilflich.