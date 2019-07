Anreise.

Direktflug Wien – Calvi von Mai bis Ende September; Flugzeit eineinhalb Stunden.

Hotel-Tipp.

Das Feriendorf „Zum Störrischen Esel“ liegt mitten im „Garten Korsikas“, in der Balagne, und ist von einem sieben Hektar großen Naturpark umgeben. Ein flach abfallender Sandstrand befindet sich in unmittelbarer Nähe. Calvi ist nur ein paar Gehminuten entfernt. Die Betreuung der Gäste erfolgt durch ein deutschsprachiges Team. Im Pauschalpreis sind der Flug und erweiterte Halbpension enthalten (ab 652 Euro im Wohnzelt und ab 869 Euro im Bungalow).

Ausflüge.

Für Gäste des Feriendorfs „Zum Störrischen Esel“ werden täglich zwei bis drei Touren angeboten. So gibt es etwa Busfahrten in den Norden (Cap Corse und Bastia), in den Westen (Motto „Naturwunder“), eine kombinierte Bus- und Zugtour nach Corte und Vizzavona, Wanderungen in den Bonifatu-Wald, ins Fangotal und in die Balagne-Dörfer sowie Berg- und Radtouren. Sehr lohnend ist auch ein Besuch des Botanischen Gartens „Jardin Botanique Frutier d’Avapessa“.

