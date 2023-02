Erlebnisreise auf der Insel der Kontraste

Werbung

Ab/bis VIE (SZG/GRZ)

Reisepreise pro Person im Bungalow B:

Termin 30.04. – 07.05.2023 € 1136,00

Termin 21.05. – 28.05.2023 € 1230,00

Termin 25.06. – 02.07.2023 € 1286,00

Termin 02.07. – 09.07.2023 € 1286,00

EZ-Zuschlag: € 168

Weitere Kategorien auf Anfrage

Foto: zVg

Zum Störrischen Esel:

Das Quartier im Nordwesten Korsikas begeistert mittlerweile seit mehr als 60 Jahren seine Gäste jeden Alters. Der sieben Hektar große, schattige Naturpark des Feriendorfes befindet sich im Grünen, nur ein paar Gehminuten vom idyllischen und historischen Hafenstädtchen Calvi entfernt. Ein einladender, flach abfallender Badestrand ist in unmittelbarer Nähe. Das deutschsprachige Personal empfängt Sie mit echter Gastfreundschaft. Erleben Sie in herrlicher Umgebung einen gelungenen Wohlfühl-Urlaub.

1.Tag, SO: Anreise nach Korsika

Anreise mit unseren Rhomberg-Charterflügen nach Calvi. Unser Transferbus holt Sie am Flughafen ab und bringt Sie in nur 10 Fahrminuten zu Ihrem Standortquartier, dem beliebten Feriendorf zum Störrischen Esel. Je nach Flugankunft, Zeit zur freien Verfügung zum Bummeln, Erkunden oder Baden in der Bucht von Calvi.

2. Tag, MO: Tag zur freien Verfügung

Genießen Sie Ihren ersten Tag in Calvi: erholen Sie sich an einem der zahlreichen traumhaften Strände Nordkorsikas oder buchen Sie weitere Aktivitäten vor Ort an der Rezeption des Feriendorfs.

3. Tag, DI: Die Geheimnisse der hinteren Balagne (halbtags)

Bei dieser Tour auf einer beeindruckenden Panoramastraße entdecken Sie einige der am höchsten gelegenen Wehrdörfer aus dem Mittelalter, wie Feliceto und Belgodère. Wir durchqueren eines der ältesten Olivenanbaugebiete und das Tal der Königsmilane, spazieren durch enge Gassen vorbei an korsischem Kunsthandwerk und weihen Sie ein in die Geheimnisse der hinteren Balagne. Herrliche Ausblicke bis zur Küste krönen diesen Ausflug.

4. Tag, MI: zur freien Verfügung

Tipps für die freien Tage:

Bootsausflug ins Naturschutzgebiet der Halbinsel La Scandola (täglich am Hafen buchbar)

Fahrt mit dem Zug entlang der Küste nach Ile Rousse oder zu einem idyllischen Strand

Bummeln und Baden in der Bucht von Calvi

5. Tag, DO: Stadtbummel durch Ile Rousse mit Zugfahrt (ganztags)

Dieser Ausflug führt Sie mit der bekannten korsischen Eisenbahn in kurzer Fahrzeit ins lebendige Hafenstädtchen Ile Rousse. Hier erfahren Sie bei einer gemütlichen Stadtführung viel Interessantes über den charmanten Ort und schlendern auch über den vormittäglichen Markt. In einer kleinen Canistrelli-Bäckerei wird Ihnen gezeigt, wie diese beliebten korsischen Kekse erzeugt werden.

6. Tag, FR: Tag zur freien Verfügung

Lassen Sie Ihren Urlaub bei einem entspannten Bummel durch die Innenstadt von Calvi ausklingen - die Cafés und Restaurant an der schönen Hafenpromenade warten auf Ihren Besuch.

7. Tag, SA: Exquisite Verkostung korsischer Spezialitäten (halbtags)

Mit dem Bus geht es ins Hinterland von Calvi, wo uns abschließend eine „kulinarische Reise“ erwartet. In einem Feinkostgeschäft dürfen wir neben Wein auch feinstes Olivenöl und weitere regionale Leckereien aus der Balagne (je nach Saison und Verfügbarkeit) verkosten. Lassen Sie sich und Ihren Gaumen bei einem typisch korsischen Apéro überraschen und verwöhnen.

8. Tag: Heimreise

Transfer zum Flughafen und Rückflug oder individuelle Verlängerung.

Mindestteilnehmerzahl: 15 Personen pro Termin

Inkludierte Leistungen:

Charterflug ab/bis Wien (Salzburg/Graz)

Transfer ab/bis Flughafen Calvi

7 Übernachtungen im beliebten Feriendorf Zum Störrischen Esel, im Bungalow (Kat. B) mit Dusche/WC

7x Frühstücks- und Abendbuffet sowie kleines Mittagsangebot (entfällt bei Abwesenheit im Feriendorf)

Drei Ausflüge laut Programm (Änderungen vorbehalten)

Erfahrene deutschsprachige Reisebegleitung vor Ort

Nicht inkludiert:

Stornoschutz: 4% vom Reisepreis

Reiseschutz 39 € p.P.

Getränke

Trinkgelder und weitere vor Ort buchbare Ausflüge und Aktivitäten.

Bei Buchung bis 28.2.2023 kostenfrei umbuchen und stornieren (bis 30 Tage vor Anreise. Bei Stornierung fallen 50 € pro Buchung an)

Reiseveranstalter:

Rhomberg Reisen GmbH

Eisengasse 12, 6850 Dornbirn

www.rhomberg-reisen.com

Beratung und Buchung in Ihrem Ruefa Reisebüro!

www.ruefa.at