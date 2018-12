Adria-Relax-Resort Miramar

Vier-Sterne-L(uxus)-Resort. Wenige Gehminuten außerhalb des Zentrums von Opatija (italienisch: Abbazia), in einer Bucht direkt am Meer bzw. direkt am Kaiser-Franz-Josef-Weg. Vom Miramar eröffnen sich viele Ausflugsmöglichkeiten – zum Beispiel ins Wanderparadies des Ucka-Gebirges.

Trip-Advisor ehrte das Miramar mit dem Travellers’ Choice Award in drei Kategorien: Hotels, Romantische Hotels und Hotels mit bestem Service. Zuletzt hat der Falstaff das Miramar ausgezeichnet: „Gehört zu den besten Restaurants in Kroatien & Slowenien“) Das Miramar (in österreichischem Besitz – Holleis-Gruppe, die Direktorin Martina Riedl ist eine Kärntnerin) hat sich seit seiner Eröffnung 2004 als einer der Leitbetriebe der kroatischen Region Kvarner etabliert.

